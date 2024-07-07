FACUA informa
Boletín semanal número 819
07/07/2024
FACUA denuncia al Puro Latino Fest de Sevilla por cobrar un extra de 15 euros para poder reacceder al recinto
El Consejo de Personas Consumidoras de Catalunya denuncia el reducido efecto que ha tenido la bajada del IVA en productos básicos
La Escuela de Formación Consumerista de la Fundación FACUA celebra su 25 aniversario
Cristina Seguí, condenada a 15 meses de cárcel por humillar a una niña víctima de violación grupal
El delegado territorial de FACUA en Baleares se reúne con el grupo socialista del Consell de Mallorca
FACUA Comunidad Valenciana critica la marcha atrás del Ayuntamiento de Valencia a proyectos humanizadores en la ciudad
FACUA Euskadi pide explicaciones al Ayuntamiento de Santurtzi por el aumento desorbitado de la tasa de pantalanes
FACUA Andalucía alerta de la inseguridad del comercio online: el 66% de las webs analizadas presentan irregularidades
FACUA Sevilla se reúne con CCOO para abordar acciones de formación e información en materia de consumo para sus afiliados
FACUA reclama a las grandes telecos que corten el acceso a líneas de tarificación adicional 80x si el usuario no lo pide expresamente
FACUA Comunidad Valenciana denuncia la falta de personal sanitario suficiente durante la época veraniega
La asociación de consumidores chilena Fojucc visita las sedes de FACUA y de la Fundación FACUA
Desestiman una demanda contra un socio de FACUA por la deuda de una tarjeta revolving de Carrefour porque el contrato era incomprensible
Quirón atemoriza a un trabajador alertándole de riesgo de cáncer para que pague una analítica tras un reconocimiento médico de su empresa
Mangafest se salta el plazo legal para devolver el dinero de las entradas con el beneplácito del Ayuntamiento de Sevilla
FACUA Cádiz muestra su preocupación por la atención sanitaria durante el verano en el Distrito Bahía de Cádiz-La Janda
FACUA Madrid exige al Ayuntamiento que cumpla su compromiso y ampl�íe el parque de vivienda pública de la ciudad
El 98% de los consumidores sigue recibiendo llamadas comerciales no solicitadas un año después de su prohibición
FACUA Castilla y León urge a solucionar las graves deficiencias del centro de tratamiento de residuos de Valladolid
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