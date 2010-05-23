FACUA informa

Boletín semanal número 82
23/05/2010

Multa de 60.000 euros a Orange por incluir ilegalmente a una usuaria en un registro de morosos

FACUA espera que el Gobierno obligue con celeridad a empresas e instituciones a publicitar los fijos asociados a los 901 y 902

Prepararse para aprobar el carné de conducir a la primera cuesta una media de 835 euros

FACUA Córdoba ofrece seis consejos básicos para disfrutar de la Feria sin problemas

FACUA Huelva considera indignante la actitud del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado

FACUA Córdoba y la Federación Provincial de Asociaciones de Minusválidos Físicos y Orgánicos de Córdoba firman un convenio de colaboración

Incorporadas varias propuestas de FACUA Cádiz al nuevo Reglamento de los mercados de abastos de Chiclana

FACUA Catalunya recibe un curso sobre el funcionamiento de las asociaciones de consumidores

FACUA Córdoba y la Diputación Provincial reanudan los talleres para jóvenes

FACUA insta a los afectados por la nube volcánica a que denuncien a las aerolíneas si no cumplen sus obligaciones

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