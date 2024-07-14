FACUA informa
Boletín semanal número 820
14/07/2024
Nueva denuncia de FACUA contra el Puro Latino Fest de Sevilla por no permitir el acceso con comida y bebida del exterior
FACUA Catalunya renueva su convenio de colaboración con Comisiones Obreras
FACUA Andalucía exige a la Junta una revisión urgente de la flota de Damas tras los numerosos incidentes ocurridos en las últimas semanas
Tras la denuncia de FACUA Córdoba, la Junta de Andalucía multa con solo 5.001 euros a una empresa que simula ser Salud Responde
La denuncia de un socio de FACUA deriva en una multa de 530.000 euros a ING por introducir cláusulas abusivas en un contrato hipotecario
FACUA Catalunya imparte una charla informativa sobre el etiquetado alimentario en Lleida
FACUA aconseja a los afectados por la cancelación de vuelos de la aerolínea Tarom que reclamen indemnizaciones
Los afectados por el incendio en el ferri que cubría la ruta Valencia-Palma pueden reclamar el reembolso u otro transporte
Tras la petición del secretario general de FACUA, Renfe rompe su acuerdo de colaboración con el espectáculo de Nacho Cano
FACUA Huelva pide al Ayuntamiento de la capital onubense que señalice nuevos pasos de peatones en el entorno de la calle Beas
FACUA Euskadi exige al Gobierno vasco la conclusión de las obras en el colegio Amara Berri de Donostia antes del inicio del nuevo curso
FACUA Catalunya consigue que MediaMarkt sustituya a un socio una TV que venía con daños de fábrica y al que acusó de haberlos provocado
FACUA Madrid insta al Ayuntamiento de la capital a mejorar urgentemente su servicio de limpieza
Desestiman la demanda de la academia MasterD contra una usuaria que ejerció su derecho de desistimiento tras recibir los materiales
FACUA Andalucía critica la inacción de la Junta por hacer cumplir las acciones acordadas con la banca para mejorar la atención a los mayores
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio