FACUA informa
Boletín semanal número 821
21/07/2024
Fallo en Microsoft: los afectados por cancelaciones de vuelos tienen derecho a comida y alojamiento en hotel si lo necesitan
La AEPD archiva la denuncia de un socio de FACUA contra Quirón por alertarle falsamente de riesgo de cáncer para que pague una analítica
FACUA Euskadi denuncia un año más los numerosos cierres y recortes en centros de salud durante el verano
FACUA denuncia al Festival Arena de Mazagón por imponer un pago extra para poder reacceder al recinto
La AEPD multa con 225.000 euros a Moneyman por acosar a una socia de FACUA Córdoba durante dos años por una deuda que no le correspondía
FACUA Madrid critica que el Ayuntamiento se desentienda de su labor de inspección contra el fraude y relaje los controles
FACUA Euskadi insta al Gobierno Vasco a reforzar el servicio de guarderías para el curso 2024-2025
FACUA exige la obligatoriedad de un seguro para casos de cierre y responsabilidad civil para las clínicas privadas
El precio de la bombona de butano baja un 5% hasta los 15,34 euros
FACUA advierte del cierre de varios centros de depilación Único en diferentes puntos del país
FACUA denuncia al Festival de Les Arts de Valencia por no permitir el acceso con comida y bebida del exterior
FACUA Catalunya se reúne con la Junta Arbitral de Transportes de la comunidad autónoma
FACUA Córdoba renueva un año más su ciclo de talleres sobre consumo responsable
FACUA insta a Consumo y a las comunidades autónomas a multar a las promotoras de eventos y conciertos por cargar gastos de gestión ilegales
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