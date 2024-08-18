FACUA informa
Boletín semanal número 825
18/08/2024
FACUA Asturias reclama al Ayuntamiento de Langreo que arregle la cancha deportiva ubicada entre San José y Nuevo Pilar de Lada
FACUA denuncia al festival Mediterránea de Gandía por cobrar un extra para poder reacceder al recinto
FACUA Euskadi reclama al Gobierno Vasco que garantice que se cubren todas las rutas de transporte escolar en el próximo curso
FACUA denuncia al festival Remember Campa de Santander por impedir entrar con comida y bebida
FACUA critica que la nueva ley de prevención del consumo de alcohol por menores sólo considere bebidas alcohólicas las de 0,5 grados o más
Más de 4 horas: FACUA Cádiz recuerda a los afectados por el retraso del Intercity del domingo 11 de junio que tienen derecho al reembolso
FACUA Madrid reclama soluciones urgentes a las escombreras ilegales ubicadas en el Parque Regional del río Guadarrama
FACUA Asturias denuncia las constantes incidencias en las líneas de AVE y FEVE de la comunidad
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