FACUA informa

Boletín semanal número 827
01/09/2024

FACUA denuncia a la promotora del festival Kalorama Madrid por prohibir el acceso con comida y bebida del exterior

La Dirección del Reina Sofía de Córdoba falta a la verdad al negar la caducidad desde hace un año de los extintores de los aparcamientos

FACUA Asturias se reúne con la Dirección General de Consumo del Principado para abordar la regulación de las bebidas energéticas

FACUA Córdoba imparte un curso 'online' sobre los derechos de los consumidores en el ámbito de la administración local

FACUA Cádiz denuncia el cierre de la taquilla del Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera

FACUA Córdoba exige a la Junta una solución urgente a los problemas con el aire acondicionado en la estación de autobuses de la capital

Emvisesa: los retrasos al instalar los ascensores de Cross Pirotecnia han dejado a muchos inquilinos más de 3 meses encerrados en sus pisos

Pacto de no agresión: ya son seis los súper que vuelven a igualar los precios de sus marcas blancas de aceite de oliva suave e intenso

FACUA Asturias pide al Gobierno del Principado que ofrezca wifi y televisión gratuita en todos los hospitales

La Plataforma Aparcamientos Reina Sofía denuncia el abandono y deterioro de los aparcamientos del hospital cordobés

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