FACUA informa
Boletín semanal número 829
15/09/2024
Subidas de márgenes en las leches: FACUA pide a Consumo que investigue los precios en los grandes supermercados
¡Comienza la tercera temporada de En Ocasiones Veo Fraudes!
FACUA Extremadura celebra su Asamblea General de Socios
La Plataforma Aparcamientos Reina Sofía lleva al Parlamento andaluz la venta de la concesión pública del aparcamiento del Virgen del Rocío
FACUA Asturias denuncia las constantes incidencias y retrasos en los trenes de AVE entre el Principado y Madrid
El dimitido líder de Vox en Andalucía pierde la quinta causa que ha promovido contra Rubén Sánchez, absuelto de calumnias
FACUA denuncia a un comparador de tarifas de energía por utilizar ilícitamente su nombre para publicitarse
FACUA denuncia al Granada Sound por quedarse con el dinero no consumido de las pulseras 'cashless' y no permitir el pago en efectivo
FACUA Asturias denuncia el traslado de cenizas al vertedero de Langreo
Limones (33%), zanahorias (11%) y manzanas fuji (6,2%), los alimentos con el IVA rebajado que más se han encarecido durante el verano
El TSJ de Galicia confirma la multa de 211.000 euros impuesta a la financiera QuéBueno tras una denuncia de FACUA
FACUA Euskadi pide reforzar el transporte público que une el aeropuerto de Bilbao con la ciudad y municipios cercanos
El parking del Virgen del Rocío es hasta un 123% más caro que un aparcamiento gestionado por la misma empresa en el centro de Pontevedra
FACUA solicita la expulsión de Acuex del registro de asociaciones de consumidores por anunciar un despacho de abogados ubicado en su sede
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