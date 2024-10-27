FACUA informa
Boletín semanal número 835
27/10/2024
FACUA reclama al Gobierno 8 medidas para hacer frente a los abusos y la especulación en los alquileres de viviendas #Las8deFACUA
FACUA insta a los ayuntamientos al diálogo con los trabajadores en huelga de los autobuses urbanos para no demorar el acuerdo
FACUA denuncia a otros cuatro festivales por cobrar un importe adicional al precio de la entrada como "gastos de gestión"
FACUA Córdoba participa en el I Foro Provincial de la Venta Ambulante
FACUA Córdoba asesora sobre sus derechos a los afectados por la cancelación de la convención del Festival de Cine Fantástico
FACUA Andalucía llama a participar en las movilizaciones del próximo sábado en defensa de la atención a la dependencia
FACUA Sevilla imparte dos charlas sobre alimentación saludable en Paradas y Arahal
El delegado territorial de FACUA en Baleares se reúne con Consorcio de Transportes de Mallorca
Cierra la clínica Albastetic en Toledo: los afectados pueden reclamar el dinero de los tratamientos no finalizados
FACUA consigue que las entidades bancarias devuelvan más de 65.000 euros de gastos hipotecarios en un solo mes
FACUA imparte una formación sobre gastos hipotecarios a afiliados de Comisiones Obreras en Andalucía
Alertan de la presencia de gluten en una bebida de avena de la marca Yosoy etiquetada erróneamente como "sin gluten"
La presidenta de FACUA expone a Pedro Sánchez sus principales reivindicaciones en materia de vivienda
FACUA Sevilla responde al portavoz del Gobierno municipal: "el PP debería aprender de una vez que sus amenazas no van a silenciarnos"
FACUA Euskadi pide el Ayuntamiento de Sopela que acabe con la discriminación en las tarifas de su Centro Deportivo Municipal
FACUA Almería rechaza el desproporcionado aumento de las tarifas del agua para 2025
Feria de Sevilla: el Ayuntamiento confirma que la consulta popular permitía suplantar identidades pero se niega a dar datos a los afectados
FACUA Castilla y León imparte una charla en Boecillo sobre los derechos de los consumidores
¿Afectado por los retrasos o cancelaciones de trenes sufridos en Madrid este fin de semana? Tienes derecho a compensación e indemnizaciones
FACUA Sevilla pide a la Junta conocer si la agencia Lunas de Miel tenía el seguro para garantizar la devolución del dinero a los afectados
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