FACUA informa

Boletín semanal número 836
03/11/2024

Halloween 2024: FACUA insta a realizar controles en las fiestas para garantizar la seguridad de los asistentes

FACUA Sevilla imparte dos charlas a estudiantes sobre resolución de conflictos en materia de consumo

FACUA Jaén imparte un curso 'online' sobre los derechos de usuarios de viajes combinados

FACUA alerta de la orden de retirada de 33 productos relacionados con las fiestas de Halloween

Cortes de luz por la DANA: Puedes reclamar los daños en aparatos eléctricos

Los afectados por la DANA pueden reclamar los daños e indemnizaciones

FACUA Madrid insta al Gobierno de Díaz Ayuso a que tome medidas para paliar el problema de la vivienda

FACUA Cádiz alerta de un fraude a través de Facebook en el que suplantan al Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz

FACUA Euskadi denuncia la falta de supervisión de las comidas que se sirven a los pacientes del Hospital Psiquiátrico de Álava

Uvas blancas (26%), patatas (13%) y lentejas pardinas (7,2%), los alimentos que más se han encarecido en octubre tras la subida del IVA

FACUA denuncia ante el Ministerio de Consumo a Yelmo Cines por impedir entrar en sus salas con comida y bebida del exterior

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