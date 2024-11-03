FACUA informa
Boletín semanal número 836
03/11/2024
Halloween 2024: FACUA insta a realizar controles en las fiestas para garantizar la seguridad de los asistentes
FACUA Sevilla imparte dos charlas a estudiantes sobre resolución de conflictos en materia de consumo
FACUA Jaén imparte un curso 'online' sobre los derechos de usuarios de viajes combinados
FACUA alerta de la orden de retirada de 33 productos relacionados con las fiestas de Halloween
Cortes de luz por la DANA: Puedes reclamar los daños en aparatos eléctricos
Los afectados por la DANA pueden reclamar los daños e indemnizaciones
FACUA Madrid insta al Gobierno de Díaz Ayuso a que tome medidas para paliar el problema de la vivienda
FACUA Cádiz alerta de un fraude a través de Facebook en el que suplantan al Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz
FACUA Euskadi denuncia la falta de supervisión de las comidas que se sirven a los pacientes del Hospital Psiquiátrico de Álava
Uvas blancas (26%), patatas (13%) y lentejas pardinas (7,2%), los alimentos que más se han encarecido en octubre tras la subida del IVA
FACUA denuncia ante el Ministerio de Consumo a Yelmo Cines por impedir entrar en sus salas con comida y bebida del exterior
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