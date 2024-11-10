FACUA informa

Boletín semanal número 837
10/11/2024

FACUA lanza la campaña #SOSDANA para ayudar a las víctimas de la DANA a conocer y ejercer sus derechos como consumidores

Una veintena de organizaciones de España y América Latina participan en el 8º Foro Virtual de la Fundación FACUA y la FCCR

FACUA Madrid se reúne con el PSOE de la Comunidad de Madrid para trasladarle sus reivindicaciones en materia de protección al consumidor

FACUA Comunidad Valenciana asesora a los afectados por la DANA sobre sus derechos como consumidores

FACUA Sevilla imparte un taller sobre alimentación saludable en el Instituto Romanó para Asuntos Sociales y Culturales

Reduflación en dulces navideños: FACUA detecta cambios de formatos y subidas de precios en nueve turrones y bombones

FACUA Sevilla se une a la manifestación del sábado 9 de noviembre en defensa del derecho a la vivienda

Bustinduy explora con FACUA vías de acción para proteger a las víctimas de la DANA en materia de consumo

FACUA Euskadi celebra una charla sobre consumo y ciberdelitos

FACUA reclama al Gobierno que incluya a Andalucía, Catalunya, Baleares y Aragón en su paquete de medidas urgentes por la DANA

Helvetia, condenada a pagar más de 7.000 euros a una socia de FACUA por negarse a asumir los gastos de la repatriación de su madre fallecida

El Gobierno aprueba un primer paquete de medidas valorado en 10.600 millones de euros para ayudar a los afectados por la DANA

FACUA Andalucía apoya las movilizaciones de la Semana de Lucha por el Tren

Si han cancelado tu vuelo en el aeropuerto de Barcelona a causa de la DANA, tienes derecho a reclamar a las aerolíneas

FACUA pide al Gobierno que permita a las víctimas de la DANA paralizar el pago de sus préstamos durante un año

Alertan de la presencia de Salmonella en brotes germinados de las marcas Brot D'Or, Veritas y Vegetalia

FACUA lanza una web para asesorar a los afectados por la DANA sobre sus derechos

FACUA Cádiz inicia una campaña sobre la contratación de seguros de asistencia sanitaria

FACUA logra que multen con 60.000 euros a la promotora de los conciertos cancelados de Sandra y Thomas Anders por no devolver el dinero

FACUA Extremadura insta al Ayuntamiento de Pinofranqueado a garantizar el suministro del agua potable en la alquería de Ovejuela

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