FACUA informa
Boletín semanal número 837
10/11/2024
FACUA lanza la campaña #SOSDANA para ayudar a las víctimas de la DANA a conocer y ejercer sus derechos como consumidores
Una veintena de organizaciones de España y América Latina participan en el 8º Foro Virtual de la Fundación FACUA y la FCCR
FACUA Madrid se reúne con el PSOE de la Comunidad de Madrid para trasladarle sus reivindicaciones en materia de protección al consumidor
FACUA Comunidad Valenciana asesora a los afectados por la DANA sobre sus derechos como consumidores
FACUA Sevilla imparte un taller sobre alimentación saludable en el Instituto Romanó para Asuntos Sociales y Culturales
Reduflación en dulces navideños: FACUA detecta cambios de formatos y subidas de precios en nueve turrones y bombones
FACUA Sevilla se une a la manifestación del sábado 9 de noviembre en defensa del derecho a la vivienda
Bustinduy explora con FACUA vías de acción para proteger a las víctimas de la DANA en materia de consumo
FACUA Euskadi celebra una charla sobre consumo y ciberdelitos
FACUA reclama al Gobierno que incluya a Andalucía, Catalunya, Baleares y Aragón en su paquete de medidas urgentes por la DANA
Helvetia, condenada a pagar más de 7.000 euros a una socia de FACUA por negarse a asumir los gastos de la repatriación de su madre fallecida
El Gobierno aprueba un primer paquete de medidas valorado en 10.600 millones de euros para ayudar a los afectados por la DANA
FACUA Andalucía apoya las movilizaciones de la Semana de Lucha por el Tren
Si han cancelado tu vuelo en el aeropuerto de Barcelona a causa de la DANA, tienes derecho a reclamar a las aerolíneas
FACUA pide al Gobierno que permita a las víctimas de la DANA paralizar el pago de sus préstamos durante un año
Alertan de la presencia de Salmonella en brotes germinados de las marcas Brot D'Or, Veritas y Vegetalia
FACUA lanza una web para asesorar a los afectados por la DANA sobre sus derechos
FACUA Cádiz inicia una campaña sobre la contratación de seguros de asistencia sanitaria
FACUA logra que multen con 60.000 euros a la promotora de los conciertos cancelados de Sandra y Thomas Anders por no devolver el dinero
FACUA Extremadura insta al Ayuntamiento de Pinofranqueado a garantizar el suministro del agua potable en la alquería de Ovejuela
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