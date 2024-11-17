FACUA informa
Boletín semanal número 838
17/11/2024
El precio del virgen extra experimenta su primera bajada interanual en los súper (-2,5%) aunque muy inferior a la producida en origen (-13%)
FACUA Andalucía participa en unas jornadas sobre el sistema de cuidados organizada por el Consejo Económico y Social
FACUA Andalucía llama a la ciudadanía a movilizarse en las ocho provincias por la Sanidad Pública
FACUA Sevilla imparte un taller sobre alimentación saludable en el CEPER Valdés Leal de la capital hispalense
FACUA Cádiz insta al Ayuntamiento a garantizar la limpieza y el correcto mantenimiento de las calles de la ciudad
FACUA Huelva celebra una charla 'online' sobre la digitalización bancaria y cómo defenderse ante los fraudes en el sector
¿Afectado por cancelaciones de trenes y aviones a causa del paso de la DANA por Málaga? Estos son tus derechos
Unicaja, condenada a reembolsar a un socio de FACUA Castilla y León más de 16.000 euros de cláusula suelo
Expulsan a activistas de FACUA Cádiz del Hospital Puerta del Mar mientras repartían información sobre los derechos de los pacientes
FACUA Comunidad Valenciana insta a la Generalitat a garantizar que se cumplen los derechos de los afectados por la DANA
FACUA emprende una campaña en hospitales públicos andaluces para informar a los pacientes de sus derechos
La Mesa Social del Agua de Andalucía reivindica la necesidad de mejorar los planes de gestión de riesgos meteorológicos
Gastos de gestión: FACUA denuncia a cinco nuevos festivales por cobrar un importe adicional en la entrada
FACUA Asturias pide a Renfe que incremente la flota de trenes en los Cercanías del Principado para garantizar la calidad del servicio
La Autoritat Catalana de Protecció de Dades expedienta al Hospital Clínic por el ciberataque que sufrió en marzo de 2023
FACUA denuncia la irresponsabilidad de los ayuntamientos de ampliar y adelantar los alumbrados navideños
FACUA denuncia a la inmobiliaria Arrendamiento10 por exigir un aval por 18 meses de renta como garantía adicional para alquilar un piso
FACUA Euskadi pide a Osakidetza que dote con más personal a la UVI móvil del municipio alavés de Llodio
FACUA Sevilla imparte una charla 'online' sobre el etiquetado alimentario a alumnos del Centro de Educación Permanente Fátima de Marchena
FACUA Madrid critica que la Comunidad de Madrid obligue a pagar a los alumnos una cuota de arrendamiento por los equipos digitales
FACUA Catalunya imparte un nuevo curso en el Institut Forma't sobre atención al consumidor
FACUA Sevilla denuncia a la Fundación Casa de Alba por cobrar gastos de gestión en las entradas gratuitas al Palacio de Las Dueñas
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