FACUA informa

Boletín semanal número 839
24/11/2024

Aerolíneas: las denuncias de FACUA por el cobro del equipaje de mano derivan en una multa de 179 millones del Ministerio de Consumo

El secretario general de FACUA recibe el reconocimiento de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales

El alcalde de Badajoz niega la palabra a FACUA Extremadura en el pleno donde se ha aprobado la nueva ordenanza de basura

FACUA Huelva celebra su Asamblea General de Socios

FACUA Madrid celebra en su delegación de Getafe un taller sobre el uso de las placas solares

FACUA alerta de falsos voluntarios que buscan negocio inmobiliario con el argumento de asesorar a los afectados por la DANA

FACUA Extremadura critica la falta de definición en la propuesta de la nueva ordenanza que regula la tasa de basura en Badajoz

FACUA Sevilla critica que el derroche energético del Ayuntamiento al adelantar el encendido del alumbrado navideño

FACUA Sevilla reclama al Patronato del Real Alcázar que elimine los gastos de gestión de las entradas gratuitas al monumento

FACUA Cádiz llama a participar en la concentración en defensa del transporte público en Puerto Real

FACUA Madrid pide al Ayuntamiento de Lozoya que acabe con la discriminación en sus tarifas para la recogida de setas

Alertan de un defecto de fabricación en las protecciones laterales de varios modelos de sillas de ruedas Panthera AB

FACUA Sevilla reclama a E-distribución que repare el lamentable estado de la red eléctrica en la calle Francisco Buendía

FACUA Sevilla acude de nuevo al CEPER Valdés Leal para impartir una charla sobre el arbitraje de consumo

FACUA Almería logra que Editorial Planeta anule a un anciano un contrato por dos relojes de 2.698 euros que le hizo creer que eran un regalo

Tras la queja de FACUA Granada, el Ayuntamiento se compromete a ampliar la flota de microbuses que hacen el recorrido por el Albaicín

FACUA Andalucía critica el abandono y desprotección de los consumidores en los Presupuestos de la Junta para 2025

FACUA reclama al Gobierno que trabaje para convertir en permanente el impuesto a las grandes energéticas

FACUA Jaén participa en la III Jornada de Derecho de Consumo de la Junta Arbitral Provincial

La bombona de butano se encarece un 4,3% hasta los 16,61 euros

Uvas blancas (24%), peras conferencia (16%) y manzanas fuji (11%), los alimentos que más se han encarecido en noviembre

La Junta ordenó en 2022 el cierre de una agencia de viajes pero no comprobó que siguió abierta: sus propietarios, investigados por estafa

FACUA pide al Ayuntamiento de Binissalem que ponga solución urgente al déficit de policías locales

Tras la actuación de FACUA, Beriáin modificará sus ordenanzas para que no exista discriminación de precios en la piscina municipal

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