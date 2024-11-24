FACUA informa
Boletín semanal número 839
24/11/2024
Aerolíneas: las denuncias de FACUA por el cobro del equipaje de mano derivan en una multa de 179 millones del Ministerio de Consumo
El secretario general de FACUA recibe el reconocimiento de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales
El alcalde de Badajoz niega la palabra a FACUA Extremadura en el pleno donde se ha aprobado la nueva ordenanza de basura
FACUA Huelva celebra su Asamblea General de Socios
FACUA Madrid celebra en su delegación de Getafe un taller sobre el uso de las placas solares
FACUA alerta de falsos voluntarios que buscan negocio inmobiliario con el argumento de asesorar a los afectados por la DANA
FACUA Extremadura critica la falta de definición en la propuesta de la nueva ordenanza que regula la tasa de basura en Badajoz
FACUA Sevilla critica que el derroche energético del Ayuntamiento al adelantar el encendido del alumbrado navideño
FACUA Sevilla reclama al Patronato del Real Alcázar que elimine los gastos de gestión de las entradas gratuitas al monumento
FACUA Cádiz llama a participar en la concentración en defensa del transporte público en Puerto Real
FACUA Madrid pide al Ayuntamiento de Lozoya que acabe con la discriminación en sus tarifas para la recogida de setas
Alertan de un defecto de fabricación en las protecciones laterales de varios modelos de sillas de ruedas Panthera AB
FACUA Sevilla reclama a E-distribución que repare el lamentable estado de la red eléctrica en la calle Francisco Buendía
FACUA Sevilla acude de nuevo al CEPER Valdés Leal para impartir una charla sobre el arbitraje de consumo
FACUA Almería logra que Editorial Planeta anule a un anciano un contrato por dos relojes de 2.698 euros que le hizo creer que eran un regalo
Tras la queja de FACUA Granada, el Ayuntamiento se compromete a ampliar la flota de microbuses que hacen el recorrido por el Albaicín
FACUA Andalucía critica el abandono y desprotección de los consumidores en los Presupuestos de la Junta para 2025
FACUA reclama al Gobierno que trabaje para convertir en permanente el impuesto a las grandes energéticas
FACUA Jaén participa en la III Jornada de Derecho de Consumo de la Junta Arbitral Provincial
La bombona de butano se encarece un 4,3% hasta los 16,61 euros
Uvas blancas (24%), peras conferencia (16%) y manzanas fuji (11%), los alimentos que más se han encarecido en noviembre
La Junta ordenó en 2022 el cierre de una agencia de viajes pero no comprobó que siguió abierta: sus propietarios, investigados por estafa
FACUA pide al Ayuntamiento de Binissalem que ponga solución urgente al déficit de policías locales
Tras la actuación de FACUA, Beriáin modificará sus ordenanzas para que no exista discriminación de precios en la piscina municipal
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