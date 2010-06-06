FACUA informa
Boletín semanal número 84
06/06/2010
CCOO de Andalucía traslada a FACUA Andalucía sus reivindicaciones y los motivos por los que convoca la huelga del 8 de junio
FACUA pide al Gobierno y las comunidades autónomas que investiguen las graves irregularidades del grupo Marsans
FACUA Córdoba constata, que siete días después de su denuncia persiste el incumplimiento en materia de consumo en la Feria
FACUA Sevilla y la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Dos Hermanas firman un convenio de colaboración
El precio medio de una entrada de cine varía hasta un 182% entre las capitales de los veintisiete Estados de la UE
BBVA, Santander y Caja Madrid, condenadas a devolver a veinte usuarios los préstamos de Mundo Mágico
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