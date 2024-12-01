FACUA informa

Boletín semanal número 840
01/12/2024

FACUA pide a Planas cambios legales para mejorar la seguridad alimentaria

FACUA Cádiz denuncia a Grupo Promar por exigir un sobreprecio de más de 20.000 euros a los compradores de unas viviendas en Chipiona

FACUA Madrid imparte un taller 'online' sobre seguros de decesos y planes de pensiones

FACUA insta a RTVE a abonar de una vez los gastos a los afectados por la suspensión de las oposiciones

FACUA Sevilla imparte una formación sobre derechos de los consumidores a miembros de la asociación Arbolada

FACUA Almería advierte del cierre de la agencia de viajes Alborán

Black Friday: el 99,6% de los consumidores encuestados por FACUA cree que hay descuentos falsos

El litro de virgen extra de varias marcas blancas ha registrado bajadas de más de dos euros desde principios de octubre

FACUA Asturias insta al Gobierno del Principado a reforzar el personal sanitario en el centro de salud de El Berrón

FACUA Sevilla imparte un taller 'online' sobre digitalización y fraudes relacionados con el sector bancario

Triodos Bank, condenado a devolver a un socio de FACUA Castilla y León 1.909 euros que le fueron sustraídos mediante 'phishing'

Alertan de la presencia de mostaza no declarada en el etiquetado de macarrones integrales ecológicos de marca Consum Eco

FACUA Sevilla critica que el Ayuntamiento de Lora del Río ignore sus alegaciones a la nueva tarifa del suministro de agua

FACUA denuncia a Iryo por no facilitar teléfono gratuito de atención al consumidor y a Ouigo por esconderlo

FACUA Madrid celebra la cuarta edición de sus Jornadas del Consumidor Vulnerable

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