FACUA informa
Boletín semanal número 840
01/12/2024
FACUA pide a Planas cambios legales para mejorar la seguridad alimentaria
FACUA Cádiz denuncia a Grupo Promar por exigir un sobreprecio de más de 20.000 euros a los compradores de unas viviendas en Chipiona
FACUA Madrid imparte un taller 'online' sobre seguros de decesos y planes de pensiones
FACUA insta a RTVE a abonar de una vez los gastos a los afectados por la suspensión de las oposiciones
FACUA Sevilla imparte una formación sobre derechos de los consumidores a miembros de la asociación Arbolada
FACUA Almería advierte del cierre de la agencia de viajes Alborán
Black Friday: el 99,6% de los consumidores encuestados por FACUA cree que hay descuentos falsos
El litro de virgen extra de varias marcas blancas ha registrado bajadas de más de dos euros desde principios de octubre
FACUA Asturias insta al Gobierno del Principado a reforzar el personal sanitario en el centro de salud de El Berrón
FACUA Sevilla imparte un taller 'online' sobre digitalización y fraudes relacionados con el sector bancario
Triodos Bank, condenado a devolver a un socio de FACUA Castilla y León 1.909 euros que le fueron sustraídos mediante 'phishing'
Alertan de la presencia de mostaza no declarada en el etiquetado de macarrones integrales ecológicos de marca Consum Eco
FACUA Sevilla critica que el Ayuntamiento de Lora del Río ignore sus alegaciones a la nueva tarifa del suministro de agua
FACUA denuncia a Iryo por no facilitar teléfono gratuito de atención al consumidor y a Ouigo por esconderlo
FACUA Madrid celebra la cuarta edición de sus Jornadas del Consumidor Vulnerable
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