FACUA informa

Boletín semanal número 841
08/12/2024

FACUA pide a Consumo que abra expedientes sancionadores a Wizz Air, Transavia y Eurowings por el recargo ilegal del equipaje de mano

La Aesan alerta de la presencia de Listeria en productos cárnicos de la marca MRM

FACUA Madrid insta al Gobierno de Díaz Ayuso a que dote de una vez a los centros educativos públicos de los medios necesarios

FACUA Extremadura denuncia que AENA sigue sin instalar un sistema antinieblas tipo III en el aeropuerto de Badajoz

FACUA Huelva insta a Renfe y Adif a garantizar el correcto funcionamiento de la línea de tren Huelva-Sevilla

FACUA Sevilla celebra un taller sobre el etiquetado alimentario en La Algaba dirigido a personas mayores

Más dinero por menos producto: los supermercados venden sus aceites de oliva en formato de 750 ml. más caros que los de un litro

FACUA CV denuncia al Pirata VIP Festival por demorar en exceso el reembolso de las entradas tras su cancelación definitiva

Eroski y Alcampo se suman a Mercadona y suben el precio de sus aceites de girasol de marca blanca

FACUA insta a Renfe a solventar de una vez las numerosas deficiencias del FEVE de Asturias

FACUA pide al Ayuntamiento de Madrid que expediente al Real Madrid por vulnerar la normativa de ruidos en los conciertos del Bernabéu

Mercadona aplica una subida de hasta el 23% en sus aceites de girasol marca Hacendado

FACUA Sevilla imparte dos nuevas formaciones sobre suministros básicos y etiquetado de alimentos

FACUA CV denuncia a la tiquetera entradas.com por cobrar un importe adicional al precio de la entrada como "cuota de servicio"

La Aemps ordena la retirada de apósitos del fabricante Advanced Medical Solutions por un problema de esterilidad

Ryanair, condenada a devolver a un socio de FACUA Cádiz los 116 euros que tuvo que pagar como extra por viajar con su equipaje de mano

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