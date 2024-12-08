FACUA informa
Boletín semanal número 841
08/12/2024
FACUA pide a Consumo que abra expedientes sancionadores a Wizz Air, Transavia y Eurowings por el recargo ilegal del equipaje de mano
La Aesan alerta de la presencia de Listeria en productos cárnicos de la marca MRM
FACUA Madrid insta al Gobierno de Díaz Ayuso a que dote de una vez a los centros educativos públicos de los medios necesarios
FACUA Extremadura denuncia que AENA sigue sin instalar un sistema antinieblas tipo III en el aeropuerto de Badajoz
FACUA Huelva insta a Renfe y Adif a garantizar el correcto funcionamiento de la línea de tren Huelva-Sevilla
FACUA Sevilla celebra un taller sobre el etiquetado alimentario en La Algaba dirigido a personas mayores
Más dinero por menos producto: los supermercados venden sus aceites de oliva en formato de 750 ml. más caros que los de un litro
FACUA CV denuncia al Pirata VIP Festival por demorar en exceso el reembolso de las entradas tras su cancelación definitiva
Eroski y Alcampo se suman a Mercadona y suben el precio de sus aceites de girasol de marca blanca
FACUA insta a Renfe a solventar de una vez las numerosas deficiencias del FEVE de Asturias
FACUA pide al Ayuntamiento de Madrid que expediente al Real Madrid por vulnerar la normativa de ruidos en los conciertos del Bernabéu
Mercadona aplica una subida de hasta el 23% en sus aceites de girasol marca Hacendado
FACUA Sevilla imparte dos nuevas formaciones sobre suministros básicos y etiquetado de alimentos
FACUA CV denuncia a la tiquetera entradas.com por cobrar un importe adicional al precio de la entrada como "cuota de servicio"
La Aemps ordena la retirada de apósitos del fabricante Advanced Medical Solutions por un problema de esterilidad
Ryanair, condenada a devolver a un socio de FACUA Cádiz los 116 euros que tuvo que pagar como extra por viajar con su equipaje de mano
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