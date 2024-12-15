FACUA informa
Boletín semanal número 842
15/12/2024
Turrones "de pistacho" con poco pistacho: FACUA compara la composición y los precios de una docena de variedades
FACUA Madrid denuncia la falta de pediatras en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid
FACUA Jaén considera desproporcionada la propuesta de subida de las tarifas de taxis en la ciudad de Linares para 2025
FACUA Sevilla imparte tres nuevas formaciones sobre resolución de conflictos en materia de consumo
Consumo abre una investigación a las grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas
Alertan de la presencia de huesos de aceitunas en salchichas de vacuno de la marca Isla Délice
FACUA Castilla y León imparte una charla en Valladolid sobre cómo realizar reclamaciones de las facturas de luz y gas
FACUA Cádiz organiza una manifestación contra Grupo Promar por exigir un sobreprecio a los compradores de unas viviendas en Chipiona
FACUA detecta diferencias de hasta un 210% en las tarifas de ITV en función de la comunidad autónoma
FACUA Madrid critica el abandono y desprotección de los consumidores en los Presupuestos de la Comunidad y el Ayuntamiento para 2025
FACUA muestra su total apoyo a la universidad pública ante la proliferación de seudouniversidades privadas
FACUA Andalucía se queja ante el Defensor del Pueblo por el incumplimiento de la Junta de ofrecer wifi y TV gratuita en todos los hospitales
FACUA Asturias insta a Salud del Principado a que solvente la preocupante falta de personal sanitario en el centro de salud de Castropol
¿Vas a dar de baja tu número de teléfono móvil? Desvincúlalo de todas tus redes sociales
Ordenan la retirada de un gel de ducha exfoliante de la marca Cosmia por estar contaminado con una bacteria
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