FACUA informa

Boletín semanal número 842
15/12/2024

Turrones "de pistacho" con poco pistacho: FACUA compara la composición y los precios de una docena de variedades

FACUA Madrid denuncia la falta de pediatras en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid

FACUA Jaén considera desproporcionada la propuesta de subida de las tarifas de taxis en la ciudad de Linares para 2025

FACUA Sevilla imparte tres nuevas formaciones sobre resolución de conflictos en materia de consumo

Consumo abre una investigación a las grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas

Alertan de la presencia de huesos de aceitunas en salchichas de vacuno de la marca Isla Délice

FACUA Castilla y León imparte una charla en Valladolid sobre cómo realizar reclamaciones de las facturas de luz y gas

FACUA Cádiz organiza una manifestación contra Grupo Promar por exigir un sobreprecio a los compradores de unas viviendas en Chipiona

FACUA detecta diferencias de hasta un 210% en las tarifas de ITV en función de la comunidad autónoma

FACUA Madrid critica el abandono y desprotección de los consumidores en los Presupuestos de la Comunidad y el Ayuntamiento para 2025

FACUA muestra su total apoyo a la universidad pública ante la proliferación de seudouniversidades privadas

FACUA Andalucía se queja ante el Defensor del Pueblo por el incumplimiento de la Junta de ofrecer wifi y TV gratuita en todos los hospitales

FACUA Asturias insta a Salud del Principado a que solvente la preocupante falta de personal sanitario en el centro de salud de Castropol

¿Vas a dar de baja tu número de teléfono móvil? Desvincúlalo de todas tus redes sociales

Ordenan la retirada de un gel de ducha exfoliante de la marca Cosmia por estar contaminado con una bacteria

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