FACUA informa
Boletín semanal número 843
22/12/2024
FACUA pide una modificación de la ley para obligar a las empresas a anunciar la reduflación en el etiquetado durante seis meses
Lotería de Navidad: FACUA advierte de los fraudes que pueden sufrir los consumidores con los décimos y participaciones
FACUA Málaga critica que el Ayuntamiento de la ciudad rechace la declaración de zona residencial tensionada
FACUA Extremadura comparece en la Asamblea para criticar el nuevo modelo de subvenciones a asociaciones de consumidores
FACUA Madrid imparte un taller sobre la historia de la organización dentro del movimiento consumerista
Tarifas de buses urbanos 2024: Barcelona y Madrid, las ciudades con los bonos recargables más caros de toda España
FACUA Asturias celebra un taller sobre el sector eléctrico y el bono social a vecinos de Barredos
FACUA Jaén logra que el Ayuntamiento de Úbeda anule el cobro de 148 euros a un usuario que alertó de un nido de avispas en la vía pública
FACUA Andalucía distribuye 460.000 folletos para fomentar la afiliación de los consumidores
FACUA Madrid llama a la movilización por el abandono de las políticas de consumo en los Presupuestos de la Comunidad para 2025
Tras la sentencia del TJUE, FACUA recibe numerosas reclamaciones de usuarios con hipotecas referenciadas al IRPH
FACUA acusa al Gobierno de ceder ante la sanidad privada al aumentar un 33,5% la prima para el concierto de Muface
FACUA considera acertada la reforma de la ley que regula el derecho de rectificación para que afecte a los 'influencers'
FACUA CV llama a la movilización por la retirada del nuevo Decreto de Atención Primaria y Comunitaria de la Comunidad Valenciana
Unicaja, condenada a reembolsar 1.000 euros a una socia de FACUA Jaén víctima de un fraude electrónico
FACUA Madrid y CCOO renuevan un año más su convenio de colaboración para defender a trabajadores y consumidores
FACUA Asturias imparte tres charlas sobre alquiler de viviendas y pisos turísticos
El 84% de los usuarios que ha sufrido la cancelación de un vuelo dice que la compañía no le informó de su derecho a recibir una compensación
Uvas blancas (28%), patatas (9%) y zanahorias (2%), los alimentos que más se han encarecido a comienzos de diciembre
FACUA se queja ante el Defensor del Pueblo por el incumplimiento de la Junta de extender el cribado de cáncer de mama a menores de 50 años
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