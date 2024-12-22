FACUA informa

Boletín semanal número 843
22/12/2024

FACUA pide una modificación de la ley para obligar a las empresas a anunciar la reduflación en el etiquetado durante seis meses

Lotería de Navidad: FACUA advierte de los fraudes que pueden sufrir los consumidores con los décimos y participaciones

FACUA Málaga critica que el Ayuntamiento de la ciudad rechace la declaración de zona residencial tensionada

FACUA Extremadura comparece en la Asamblea para criticar el nuevo modelo de subvenciones a asociaciones de consumidores

FACUA Madrid imparte un taller sobre la historia de la organización dentro del movimiento consumerista

Tarifas de buses urbanos 2024: Barcelona y Madrid, las ciudades con los bonos recargables más caros de toda España

FACUA Asturias celebra un taller sobre el sector eléctrico y el bono social a vecinos de Barredos

FACUA Jaén logra que el Ayuntamiento de Úbeda anule el cobro de 148 euros a un usuario que alertó de un nido de avispas en la vía pública

FACUA Andalucía distribuye 460.000 folletos para fomentar la afiliación de los consumidores

FACUA Madrid llama a la movilización por el abandono de las políticas de consumo en los Presupuestos de la Comunidad para 2025

Tras la sentencia del TJUE, FACUA recibe numerosas reclamaciones de usuarios con hipotecas referenciadas al IRPH

FACUA acusa al Gobierno de ceder ante la sanidad privada al aumentar un 33,5% la prima para el concierto de Muface

FACUA considera acertada la reforma de la ley que regula el derecho de rectificación para que afecte a los 'influencers'

FACUA CV llama a la movilización por la retirada del nuevo Decreto de Atención Primaria y Comunitaria de la Comunidad Valenciana

Unicaja, condenada a reembolsar 1.000 euros a una socia de FACUA Jaén víctima de un fraude electrónico

FACUA Madrid y CCOO renuevan un año más su convenio de colaboración para defender a trabajadores y consumidores

FACUA Asturias imparte tres charlas sobre alquiler de viviendas y pisos turísticos

El 84% de los usuarios que ha sufrido la cancelación de un vuelo dice que la compañía no le informó de su derecho a recibir una compensación

Uvas blancas (28%), patatas (9%) y zanahorias (2%), los alimentos que más se han encarecido a comienzos de diciembre

FACUA se queja ante el Defensor del Pueblo por el incumplimiento de la Junta de extender el cribado de cáncer de mama a menores de 50 años

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