FACUA informa
Boletín semanal número 844
29/12/2024
FACUA desarrolla una campaña para alertar a los consumidores de fraudes en transportes, telecomunicaciones y energía
FACUA Sevilla imparte una charla online sobre alimentación saludable
FACUA Euskadi pide al Ayuntamiento de Bilbao que adopte medidas urgentes para evitar nuevos desprendimientos en el barrio de Betolaza
La Audiencia Provincial de València confirma la condena a 15 meses de cárcel a Cristina Seguí por humillar a una niña víctima de violación
FACUA Sevilla realiza un estudio sobre las diferencias de precios entre VTC y taxi en la ciudad
FACUA Asturias insta a resolver las deficiencias en el servicio de limpieza pública de Langreo
FACUA denuncia a Sony por indicar en su tienda online que sus consolas PlayStation 5 solo tienen un año de garantía
¿Estás pensando en cambiar de compañía eléctrica o de telecos? CUIDADO con esto
FACUA Castilla y León denuncia la falta de soluciones a los problemas de suministro de agua potable en Boadilla de Rioseco
FACUA Euskadi denuncia los numerosos recortes y cierres en centros de salud durante la época navideña
FACUA Extremadura rechaza la tasa de basuras aprobada por el Ayuntamiento de Badajoz e insta a abrir una mesa de diálogo
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