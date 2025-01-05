FACUA informa
Boletín semanal número 845
05/01/2025
Los afectados por las cancelaciones de los trenes Talgo Avril tienen derecho al reembolso total o parcial del billete y a indemnizaciones
FACUA exige un aumento en los controles para evitar falsos descuentos y otros fraudes en las rebajas
Interhome, condenada a indemnizar a un socio de FACUA con 1.224 euros por un apartamento turístico que se encontraba en un estado lamentable
FACUA Córdoba considera injustificada y abusiva la subida de tarifas del taxi para 2025
El 82% de los madrileños tienen que esperar más de un mes para que les llegue su cita médica con el especialista
Tedi retira del mercado unas mini muñecas por contener niveles elevados del plastificante DEHP
¿Sabes a qué tienes derecho cuando cancelan tu vuelo o llega más de tres horas tarde? ¿Y si te cobran un extra por el equipaje de mano?
FACUA critica la absoluta pasividad que ha mantenido el Gobierno ante las subidas ilegales de precios en alimentos con el IVA rebajado
Talleres formativos online sobre los derechos de los usuarios de servicios de transportes y telecomunicaciones
FACUA pide al Cabildo y al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz que acaben de manera inmediata con el vertido de aguas fecales a Playa Jardín
FACUA considera injusta la vuelta al 21% y pide al Gobierno que apruebe un IVA reducido para la factura eléctrica de forma permanente
FACUA demanda controles sobre las fiestas de Nochevieja frente a excesos de aforo y otros problemas de seguridad
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