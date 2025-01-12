FACUA informa
Boletín semanal número 846
12/01/2025
FACUA Andalucía denuncia ante la Fiscalía Provincial de Málaga a una discoteca de Torremolinos que prohíbe la entrada a "maricones"
Entra en vigor la norma que prohíbe a los bancos cobrar un extra por las transferencias inmediatas
La OCU se lanza a publicitar alarmas para viviendas y negocios: una empresa le paga 121 euros de comisión por cada cliente que le capta
FACUA insta a solucionar los graves retrasos en las citas para la ITV en Mallorca
FACUA Extremadura pide que se mejore la red eléctrica de Llerena para evitar nuevos cortes de luz
FACUA alerta de las 15 tomaduras de pelo que pueden sufrir los consumidores en las rebajas
FACUA Asturias pide al Principado que adopte medidas urgentes para evitar nuevos desprendimientos en las carreteras autonómicas
FACUA CV denuncia a unos apartamentos turísticos de Valencia por restringir a 30 años la edad mínima para hacer el 'check-in'
Carrefour retira un secador de pelo de la marca Pelo Nalk & Rey tras detectar un exceso de calentamiento durante su uso
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