FACUA informa

Boletín semanal número 846
12/01/2025

FACUA Andalucía denuncia ante la Fiscalía Provincial de Málaga a una discoteca de Torremolinos que prohíbe la entrada a "maricones"

Entra en vigor la norma que prohíbe a los bancos cobrar un extra por las transferencias inmediatas

La OCU se lanza a publicitar alarmas para viviendas y negocios: una empresa le paga 121 euros de comisión por cada cliente que le capta

FACUA insta a solucionar los graves retrasos en las citas para la ITV en Mallorca

FACUA Extremadura pide que se mejore la red eléctrica de Llerena para evitar nuevos cortes de luz

FACUA alerta de las 15 tomaduras de pelo que pueden sufrir los consumidores en las rebajas

FACUA Asturias pide al Principado que adopte medidas urgentes para evitar nuevos desprendimientos en las carreteras autonómicas

FACUA CV denuncia a unos apartamentos turísticos de Valencia por restringir a 30 años la edad mínima para hacer el 'check-in'

Carrefour retira un secador de pelo de la marca Pelo Nalk & Rey tras detectar un exceso de calentamiento durante su uso

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