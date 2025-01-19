FACUA informa
Boletín semanal número 847
19/01/2025
Intoxicación alimentaria en Córdoba: la familia de la fallecida desmiente la versión de Taberna La Sacristía
FACUA Madrid reclama a Adif que mejore la accesibilidad en la estación de La Serna en Fuenlabrada
FACUA pide al Gobierno medidas efectivas para que el bono social llegue a todos los hogares que lo necesitan
FACUA Castilla y León insta a la Junta a que garantice la gratuidad de la televisión e internet en todos los hospitales de la comunidad
FACUA denuncia el incumplimiento del protocolo de la Junta ante intoxicaciones alimentarias en el caso del restaurante de Córdoba
FACUA Sevilla se reúne con Nosotros también somos Sevilla para abordar el problema de los apagones de luz en el Polígono Sur
FACUA Sevilla denuncia a Castore por negarse a entregar camisetas del Sevilla FC compradas a través de su web en el Black Friday
FACUA Euskadi reclama una mejora en la conexión a Internet del casco viejo de Vitoria para evitar las interrupciones en la red
FACUA rechaza que se exima del IRPF a los caseros que no especulen con sus precios
Sufren overbooking y después les cancelan el siguiente vuelo: tras la actuación de FACUA, Vueling indemniza a una pareja con 1.700 euros
FACUA lamenta que Sánchez eluda imponer alquileres sociales a los grandes propietarios con viviendas vacías
FACUA Extremadura participa en una charla sobre las tasas de basura y agua en Badajoz
FACUA Andalucía pide a la Junta que multe a la discoteca homófoba de Torremolinos por vulnerar las leyes de publicidad e igualdad
FACUA pide al Ayuntamiento de Zaragoza que escuche a sus vecinos y mantenga la línea 24 del autobús urbano
FACUA Andalucía pide medidas urgentes para salvar el sistema universitario público ante los incumplimientos de financiación de la Junta
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