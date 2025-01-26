FACUA informa
Boletín semanal número 848
26/01/2025
FACUA pide a la Aemps que solvente de manera urgente el desabastecimiento del medicamento Hydrea
Línea Directa abona a un socio de FACUA 3.300 euros de la reparación de su vivienda tras la caída de un árbol por un temporal
Ajos (10,6%), lechugas iceberg (7,0%) y peras conferencia (5,7%), los alimentos básicos que más se han encarecido en enero
Mercados de abastos: qué información deben mostrarte como consumidor
FACUA apoya las movilizaciones convocadas por los sindicatos por la anulación de las medidas sociales rechazadas por PP, Vox y Junts
La Fundación FACUA mantiene una reunión de trabajo con la cónsul de Cuba para Andalucía y Extremadura
FACUA Granada advierte del cierre sin previo aviso del centro de depilación láser Europiel del Nevada Shopping
FACUA Madrid denuncia la falta de inspectores de consumo en la Comunidad y en la capital
FACUA considera extraordinariamente grave que PP, Vox y Junts dejen caer el decreto con medidas de protección para las familias
FACUA Sevilla reclama al Consorcio de Transportes que actúe ante el deficiente servicio de bus entre Alcalá de Guadaíra y la capital
FACUA Huelva reitera al Ayuntamiento de la capital onubense la necesidad de señalizar más pasos de peatones en el entorno de la calle Beas
FACUA pide a Transportes que autorice la recogida y bajada de pasajeros en Badajoz y Toledo en la línea de autobús Madrid-Lisboa
FACUA Catalunya logra que Endesa y Octopus Energy abonen 1.447 euros a un socio por los excedentes de energía de sus placas solares
FACUA Extremadura denuncia que el Ayuntamiento de Badajoz se niega a darle acceso a la ordenanza que regula la nueva tasa de basuras
FACUA Cádiz reclama a Aena que no ceda al chantaje de Ryanair tras anunciar su marcha del aeropuerto de Jerez
FACUA Sevilla imparte una charla formativa sobre mecanismos de resolución de conflictos en el CPIFP Los Viveros de la capital hispalense
Intoxicaciones por montaditos de pringá: FACUA Andalucía espera que la consejera de Salud y Consumo comparezca en el Parlamento
FACUA Córdoba denuncia a los hospitales de San Juan de Dios y Cruz Roja por no informar de los clientes de Taberna La Sacristía intoxicados
Corte de agua: FACUA Cádiz recuerda a los vecinos de dos barrios de Jerez que tienen derecho a reclamar por los perjuicios causados
FACUA denuncia a Eroski por aumentar un 10% el importe las compras online por el posible encarecimiento de los productos antes de su entrega
Aldi retira un lote de fideos instantáneos de la marca Asia Green por no incluir en el etiquetado la presencia de gambas
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