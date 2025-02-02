FACUA informa
Boletín semanal número 849
02/02/2025
Equipaje de mano: FACUA espera que Bruselas no se pliegue a las aerolíneas ante sus presiones para tumbar la multa del Ministerio de Consumo
FACUA llama a participar en las movilizaciones del 2 de febrero en defensa de los derechos de los consumidores y trabajadores
FACUA Madrid denuncia la falta de personal de enfermería en los centros educativos públicos de la Comunidad
Tras las denuncias de FACUA, Andalucía abre un nuevo expediente sancionador a Vueling por el recargo del equipaje de mano
Etiquetado de alimentos: ¿qué información es obligatoria?
El litro de aceite de oliva virgen extra ha bajado en el último año más de 4 euros en origen y menos de 3 en los supermercados
¿Te has preguntado alguna vez qué es el comercio justo?
Noche de bodas: Booking reembolsa a un socio de FACUA 106 euros de un hotel que la Guardia Civil precintó por embargo a sus propietarios
Alertan de la presencia de gluten no incluido en el etiquetado de gominolas Savanna Mix de la marca Fini
FACUA Galicia mantiene una reunión de trabajo con la alcaldesa de Lugo
¿Tienes dudas sobre el alquiler de viviendas? FACUA Sevilla las resuelve
FACUA Euskadi reclama al Ayuntamiento de Bilbao que paralice el proceso de privatización del centro cultural Azkuna Zentroa
FACUA denuncia a la marca canaria La Irlandesa por incitar a los consumidores a confusión sobre el origen de sus productos
FACUA Asturias reclama a la concesionaria de la AP-66 que refuerce la seguridad de la autopista ante el riesgo de argayos
¿Qué debes saber sobre la factura de la luz y el bono social eléctrico?
FACUA denuncia a X ante la CNMV por permitir anuncios que suplantan a Ana Belén y David Broncano para vender criptomonedas
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