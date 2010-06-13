FACUA informa

Boletín semanal número 85
13/06/2010

La Comunidad de Madrid no aclara a cuánto asciende la fianza depositada por Marsans para cubrir las reclamaciones de los consumidores

FACUA Jaén y la Asociación de Vecinos Villa de Beas de Segura han suscrito un convenio

FACUA Cádiz critica que tras la reforma del mercado central de abastos, los puestos sigan incumpliendo sus obligaciones

Google hace caso omiso de los requerimientos de Sanidad para que deje de albergar publicidad fraudulenta de falsos adelgazantes

Tras la denuncia de FACUA, el Banco de España multa con 150.000 euros a Contsa y su propietario

FACUA Málaga imparte dos charlas sobre agricultura, ganadería y desarrollo rural sostenibles

Industria prepara una nueva subida eléctrica después de encarecer en un 26% el recibo del usuario medio en 30 meses

Telecomunicaciones, transportes y banca encabezaron las consultas y quejas de los consumidores en mayo

Andalucía sanciona por engañosa una campaña de Movistar de 2008, pero limita la multa a 6.000 euros

FACUA Sevilla y la Confederación de Empresarios y Profesionales de Écija firman un convenio de colaboración

FACUA Málaga interviene en Costa del Sol TV para hablar sobre el sector bancario

Opel llama a propietarios del Corsa D a que lleven sus vehículos a revisión por un fallo en el freno de mano

FACUA Sevilla ofrece su apoyo para el desarrollo del Velo-City 2011

FACUA Andalucía edita una guía para asesorar a los consumidores sobre sus derechos en el transporte público

FACUA denuncia por engañosa la publicidad del agua Font Vella Ecoligera

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