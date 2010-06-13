FACUA informa
Boletín semanal número 85
13/06/2010
La Comunidad de Madrid no aclara a cuánto asciende la fianza depositada por Marsans para cubrir las reclamaciones de los consumidores
FACUA Jaén y la Asociación de Vecinos Villa de Beas de Segura han suscrito un convenio
FACUA Cádiz critica que tras la reforma del mercado central de abastos, los puestos sigan incumpliendo sus obligaciones
Google hace caso omiso de los requerimientos de Sanidad para que deje de albergar publicidad fraudulenta de falsos adelgazantes
Tras la denuncia de FACUA, el Banco de España multa con 150.000 euros a Contsa y su propietario
FACUA Málaga imparte dos charlas sobre agricultura, ganadería y desarrollo rural sostenibles
Industria prepara una nueva subida eléctrica después de encarecer en un 26% el recibo del usuario medio en 30 meses
Telecomunicaciones, transportes y banca encabezaron las consultas y quejas de los consumidores en mayo
Andalucía sanciona por engañosa una campaña de Movistar de 2008, pero limita la multa a 6.000 euros
FACUA Sevilla y la Confederación de Empresarios y Profesionales de Écija firman un convenio de colaboración
FACUA Málaga interviene en Costa del Sol TV para hablar sobre el sector bancario
Opel llama a propietarios del Corsa D a que lleven sus vehículos a revisión por un fallo en el freno de mano
FACUA Sevilla ofrece su apoyo para el desarrollo del Velo-City 2011
FACUA Andalucía edita una guía para asesorar a los consumidores sobre sus derechos en el transporte público
FACUA denuncia por engañosa la publicidad del agua Font Vella Ecoligera
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