FACUA informa

Boletín semanal número 850
09/02/2025

FACUA reclama a Interior que haga públicos los nombres de las 24 clínicas estéticas investigadas por usar sustancias ilegales

FACUA Asturias pide a Adif que refuerce la seguridad de los túneles de Cercanías para evitar nuevos desprendimientos

FACUA Granada consigue que una socia recupere los 1.767 euros que pagó por un desincrustador electrónico que nunca le instalaron en casa

FACUA denuncia a la web megadietetica.com por cobrar por productos que luego nunca envía

FACUA denuncia a Uber por no facilitar a los usuarios un teléfono ni un correo electrónico para plantear reclamaciones e incidencias

Condenados en costas tras demandar a Rubén Sánchez los ultras que cantaron "vamos a volver al 36" en un acto de Vox

La Junta de Andalucía sigue sin inspeccionar al sector bancario por tercer año consecutivo

¿Sabes cuáles son las diferencias entre consumismo y consumerismo?

FACUA Cádiz critica la pasividad de la Junta ante los constantes apagones en la pedanía jerezana de Cuartillos

Repsol lanza una promo de bombona gratis al comprar 10 y luego se niega a aplicársela: le ha devuelto el dinero tras la reclamación de FACUA

FACUA Catalunya insiste a la Generalitat en la necesidad de reforzar el servicio de ambulancias en Lleida y el Camp de Tarragona

FACUA alerta del cierre sin previo aviso de los centros de depilación láser Europiel de Málaga y Rincón de la Victoria

El juzgado anula la condena contra Rubén Sánchez por atentar contra el honor de la empresaria María Rosa Díez

Tras la denuncia de FACUA Córdoba, la Junta investigará a los hospitales de San Juan de Dios y Cruz Roja por la intoxicación con pringá

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