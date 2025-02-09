FACUA informa
Boletín semanal número 850
09/02/2025
FACUA reclama a Interior que haga públicos los nombres de las 24 clínicas estéticas investigadas por usar sustancias ilegales
FACUA Asturias pide a Adif que refuerce la seguridad de los túneles de Cercanías para evitar nuevos desprendimientos
FACUA Granada consigue que una socia recupere los 1.767 euros que pagó por un desincrustador electrónico que nunca le instalaron en casa
FACUA denuncia a la web megadietetica.com por cobrar por productos que luego nunca envía
FACUA denuncia a Uber por no facilitar a los usuarios un teléfono ni un correo electrónico para plantear reclamaciones e incidencias
Condenados en costas tras demandar a Rubén Sánchez los ultras que cantaron "vamos a volver al 36" en un acto de Vox
La Junta de Andalucía sigue sin inspeccionar al sector bancario por tercer año consecutivo
¿Sabes cuáles son las diferencias entre consumismo y consumerismo?
FACUA Cádiz critica la pasividad de la Junta ante los constantes apagones en la pedanía jerezana de Cuartillos
Repsol lanza una promo de bombona gratis al comprar 10 y luego se niega a aplicársela: le ha devuelto el dinero tras la reclamación de FACUA
FACUA Catalunya insiste a la Generalitat en la necesidad de reforzar el servicio de ambulancias en Lleida y el Camp de Tarragona
FACUA alerta del cierre sin previo aviso de los centros de depilación láser Europiel de Málaga y Rincón de la Victoria
El juzgado anula la condena contra Rubén Sánchez por atentar contra el honor de la empresaria María Rosa Díez
Tras la denuncia de FACUA Córdoba, la Junta investigará a los hospitales de San Juan de Dios y Cruz Roja por la intoxicación con pringá
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio