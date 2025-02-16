FACUA informa
Boletín semanal número 851
16/02/2025
FACUA denuncia al empresario Ángel Gaitán por acuñar sin permiso una "moneda conmemorativa" de la DANA
FACUA Extremadura rechaza la nueva tasa de basuras de Badajoz por arbitraria e injusta
La Junta dice ahora que detectó "deficiencias graves" en Taberna La Sacristía un mes después de afirmar que no había motivos para cerrarla
FACUA Sevilla imparte una charla sobre fraudes en el sector bancario dirigida a vecinos de Alanís de la Sierra
Tarjeta Junta 65: FACUA Andalucía reclama que las empresas de transporte interurbano permitan los descuentos en compras online y telefónicas
FACUA reclama a Movistar que deje de bloquear páginas web de forma indiscriminada
FACUA recibe quejas de afectados por una "nutricionista veterinaria" que antes se anunciaba como "asesora" de la Policía y la Guardia Civil
Andalucía sancionará también a Ryanair por el recargo del equipaje de mano tras las denuncias de FACUA
FACUA Málaga consigue que Cajamar devuelva a un matrimonio 1.194 euros que le cobró por llevarse su plan de pensiones a otro banco
FACUA Andalucía exige a la Junta reglas claras para evitar precios inflados en las tarifas de VTC
FACUA reclama ampliar a las numeraciones fijas con prefijo geográfico el bloqueo que deberán llevar a cabo las telecos para frenar el spam
FACUA denuncia a un apartamento turístico de Málaga por impedir alojarse a menores de 35 años
Ordenan la retirada de unos mochis sabor a fresa de la marca Hill Mochi por la presencia de alérgenos no incluidos en el etiquetado
FACUA Sevilla recurre en tribunales la subida de tarifas de agua de Lora del Río y pide que se devuelva el dinero a los vecinos
Los alimentos básicos se encarecen hasta un 583% del campo al supermercado
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