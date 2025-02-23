FACUA informa
Boletín semanal número 852
23/02/2025
Consumo abre expedientes sancionadores a agencias de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas
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FACUA y CCOO refuerzan su colaboración en la defensa de los derechos de los trabajadores y los consumidores
FACUA CyL denuncia al Real Valladolid por cobrar gastos de gestión en la renovación de sus abonos
La deja tirada en Barcelona y se niega a indemnizarla: FACUA logra que Iberia abone 700 euros a una usuaria tras no llevarla a su destino
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