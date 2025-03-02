FACUA informa

Boletín semanal número 853
02/03/2025

Patatas (14,2%), naranjas (12,0%) y ajos (10,0%), los alimentos básicos que más se han encarecido en febrero

FACUA pide al Servicio Aragonés de Salud que agilice la licitación del contrato de transporte sanitario no urgente en Aragón

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Te contamos todo lo que debes saber para hacer un uso responsable y racional de los medicamentos

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