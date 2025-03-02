FACUA informa
Boletín semanal número 853
02/03/2025
Patatas (14,2%), naranjas (12,0%) y ajos (10,0%), los alimentos básicos que más se han encarecido en febrero
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