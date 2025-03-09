FACUA informa
Boletín semanal número 854
09/03/2025
Bustinduy destaca las "décadas de lucha de FACUA, su probada independencia y su compromiso radical con los derechos de los consumidores"
¿Cuál fue El Peor (y más Machista) Anuncio del Año en 2024? Vota #ElAnuncioMásMachista
FACUA se suma un año más a las movilizaciones del 8M y reclama seguir trabajando para alcanzar la igualdad real
FACUA Catalunya imparte una charla sobre los derechos de los consumidores y la atención al cliente en la Escola Formatic Barcelona
La Audiencia de Sevilla fija para octubre de 2026 el comienzo del juicio del caso Magrudis
FACUA Huelva logra que Vodafone anule a una usuaria una falsa deuda de 430 euros que Intrum tardó 8 años en reclamarle
FACUA Catalunya mantiene una reunión con la Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí
La Fundación FACUA patrocina la campaña 'Más que leche' de la organización colombiana Educar Consumidores
Tras la denuncia de FACUA Córdoba, la organizadora de la prueba ciclista XX MTB Guzmán abre un plazo para reembolsar las inscripciones
Cancelada: FACUA Córdoba denuncia a la organizadora de la prueba ciclista XX MTB Guzmán por no reembolsar la inscripción
FACUA Galicia logra que ING devuelva a una socia los 4.000 euros que le sustrajeron tras robarle la tarjeta mientras estaba de vacaciones
FACUA valora la medida de prohibir la venta de dulces, bebidas azucaradas y energéticas en los colegios y pide extenderla a los hospitales
Comisión récord: hasta 20 euros por cliente captado pagó la energética Wekiwi a la OCU tras ganar su última "subasta"
FACUA Sevilla pide aumentar la frecuencia de paso e introducir trenes dobles en el metro de Sevilla
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