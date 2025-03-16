FACUA informa
Boletín semanal número 855
16/03/2025
Día Mundial de los Derechos de los Consumidores: FACUA acude a los aeropuertos para informar a los pasajeros de sus derechos
La Coordinadora de Mareas Blancas impulsa una Iniciativa Legislativa Popular para reclamar en el Parlamento andaluz más inversión en sanidad
Ryanair, Vodafone, Endesa y CaixaBank, nominadas en la 15ª edición de los premios a La Peor Empresa del Año
FACUA Catalunya se reúne con representantes del taxi para analizar las diferentes problemáticas del sector
FACUA Andalucía denuncia que el decreto ley de vivienda de la Junta es un regalo para promotoras y una estafa para la ciudadanía
Overbooking: tras la actuación de FACUA, Iberia indemniza a un usuario con 644 euros que se negó a pagarle durante más de dos años
Hasta 350.000 euros: FACUA Sevilla considera indecente que el Ayuntamiento lance una oferta de VPO con precios desorbitados
La Mesa Social del Agua de Andalucía critica los mecanismos de participación de la Junta en materia de agua y medio ambiente
FACUA Sevilla reclama a la Junta que garantice la atención pediátrica en Palomares del Río
FACUA Madrid logra que una agencia devuelva a una inquilina 1.100 euros de honorarios cobrados ilegalmente por el alquiler de una vivienda
FACUA denuncia a Boutique Anna Barcelona por no enviar a los usuarios los productos que adquieren a través de su web
"Este multimillonario te debe dinero": FACUA señala al CEO de Ryanair en una campaña donde denuncia los fraudes masivos de la aerolínea
El Ayuntamiento de Sevilla multa al Icónica Fest con solo 12.000 euros por incumplir la normativa andaluza de derecho de admisión
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