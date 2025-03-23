FACUA informa
Boletín semanal número 856
23/03/2025
Cierre de Heathrow: Las aerolíneas que no traigan a sus pasajeros a España deberán pagarles alojamiento, transporte y comidas
FACUA Cádiz exige a Interior que identifique la farmacia de San Roque donde se vendieron medicamentos de forma ilegal
FACUA insta al Servicio Aragonés de Salud a solventar la grave escasez de personal de enfermería en la región
El Ayuntamiento de Sevilla multa con sólo 12.000 euros al Festival Interestelar por impedir la entrada con comida y bebida
FACUA Sevilla te cuenta todo lo que debes saber sobre las comisiones bancarias
FACUA denuncia a El Corte Inglés ante la AEPD por la filtración masiva de datos personales de sus clientes
Xavi Hernández y David Broncano: FACUA denuncia de nuevo a X ante la CNMV por permitir anuncios que suplantan a famosos para vender criptos
Iberdrola, condenada a indemnizar con 3.000 euros a un socio de FACUA por vulnerar su honor al incluirlo en Asnef por una deuda incorrecta
Cebollas (9,1%), huevos (8,9%) y champiñones (8,1%), los alimentos básicos que más se han encarecido en marzo
Mercadona lidera la subida de precios de los huevos en lo que va de año (20%), seguida de Carrefour (16%) y Dia (14%)
Más de cuatro meses: FACUA Málaga denuncia la insostenible situación de las listas de espera en la provincia
Sixt inventó que un usuario provocó daños en un vehículo: tras la actuación de FACUA, ha reconocido que ya existían cuando lo alquiló
La bombona de butano se encarece un 6,2% hasta los 17,67 euros, su precio más alto desde 2023
FACUA Huelva pide a la Junta reforzar de manera urgente la unidad de Angiología y Cirugía Vascular del hospital Juan Ramón Jiménez
FACUA Cádiz desmiente las supuestas amenazas del portavoz de las Mareas Blancas a la gerente del distrito Bahía de Cádiz-La Janda
Alertan del agotamiento prematuro de la batería de determinados generadores de estimulación para la epilepsia y la depresión
Según Roig, su cesta ha bajado un 2%, pero 7 de cada 10 alimentos de Mercadona analizados por FACUA se han encarecido en el último año
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