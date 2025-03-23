FACUA informa

Boletín semanal número 856
23/03/2025

Cierre de Heathrow: Las aerolíneas que no traigan a sus pasajeros a España deberán pagarles alojamiento, transporte y comidas

FACUA Cádiz exige a Interior que identifique la farmacia de San Roque donde se vendieron medicamentos de forma ilegal

FACUA insta al Servicio Aragonés de Salud a solventar la grave escasez de personal de enfermería en la región

El Ayuntamiento de Sevilla multa con sólo 12.000 euros al Festival Interestelar por impedir la entrada con comida y bebida

FACUA Sevilla te cuenta todo lo que debes saber sobre las comisiones bancarias

FACUA denuncia a El Corte Inglés ante la AEPD por la filtración masiva de datos personales de sus clientes

Xavi Hernández y David Broncano: FACUA denuncia de nuevo a X ante la CNMV por permitir anuncios que suplantan a famosos para vender criptos

Iberdrola, condenada a indemnizar con 3.000 euros a un socio de FACUA por vulnerar su honor al incluirlo en Asnef por una deuda incorrecta

Cebollas (9,1%), huevos (8,9%) y champiñones (8,1%), los alimentos básicos que más se han encarecido en marzo

Mercadona lidera la subida de precios de los huevos en lo que va de año (20%), seguida de Carrefour (16%) y Dia (14%)

Más de cuatro meses: FACUA Málaga denuncia la insostenible situación de las listas de espera en la provincia

Sixt inventó que un usuario provocó daños en un vehículo: tras la actuación de FACUA, ha reconocido que ya existían cuando lo alquiló

La bombona de butano se encarece un 6,2% hasta los 17,67 euros, su precio más alto desde 2023

FACUA Huelva pide a la Junta reforzar de manera urgente la unidad de Angiología y Cirugía Vascular del hospital Juan Ramón Jiménez

FACUA Cádiz desmiente las supuestas amenazas del portavoz de las Mareas Blancas a la gerente del distrito Bahía de Cádiz-La Janda

Alertan del agotamiento prematuro de la batería de determinados generadores de estimulación para la epilepsia y la depresión

Según Roig, su cesta ha bajado un 2%, pero 7 de cada 10 alimentos de Mercadona analizados por FACUA se han encarecido en el último año

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos