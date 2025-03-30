FACUA informa
Boletín semanal número 857
30/03/2025
Tras la denuncia de FACUA, el Ministerio de Consumo abre expediente sancionador a Alquiler Seguro por sus cobros a inquilinos
Tras la reclamación de FACUA Sevilla, Axa devuelve a un usuario los 44 euros que le aplicó de subida de su prima sin avisarle previamente
FACUA Córdoba ha recuperado más de 8.000 euros de una decena de afectados por el cierre del centro de depilación Único
FACUA Cádiz informa a los vecinos de San Martín del Tesorillo de que tienen derecho a reclamar por haber estado sin teléfono ni internet
FACUA Euskadi llama a la participación este jueves en la manifestación contra la permanencia de las fábricas Sader-Profersa en Bilbao
La Asociación de Familias Numerosas de Madrid gana el premio a El Peor (y Más Machista) Anuncio de 2024
FACUA pide al ayuntamiento de Zaragoza reforzar la seguridad en el entorno de la parada del tranvía de Romareda
FACUA denuncia a Generali ante la AEPD por la filtración masiva de datos personales y bancarios de sus clientes
Una factura de agua de 730 euros: SegurCaixa Adeslas indemniza a una socia de FACUA por una fuga que hasta 3 fontaneros dejaron sin reparar
FACUA Córdoba edita cuatro nuevos pódcast sobre los derechos de los consumidores en materia de consumo
FACUA Sevilla te asesora sobre tus derechos y obligaciones en el transporte aéreo
FACUA Córdoba reclama al Córdoba CF que el estadio El Arcángel sea sin más demora un lugar sin humos
Tras la denuncia de FACUA, el Ayuntamiento de Sevilla multa a Yelmo Cines con 12.000 euros por impedir la entrada con comida y bebida
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