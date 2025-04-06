FACUA informa
Boletín semanal número 858
06/04/2025
El fundador y otros nueve socios de FACUA en Sevilla reciben un reconocimiento del Gobierno por su lucha por las libertades en el franquismo
El Patronato de la Fundación FACUA analiza su actividad en el último año y presenta sus propuestas para 2025
FACUA anima a participar en las manifestaciones de este sábado 5 de abril por el derecho a una vivienda digna
FACUA celebra su 17ª Asamblea General de Socios
FACUA, CCOO, FEVES y Fundación FACUA piden la Medalla de la Ciudad de Sevilla para Francisco Velasco
Dos años ninguneándola: tras la actuación de FACUA, eDreams reembolsa a una coruñesa un billete anulado porque cambiaron la hora del vuelo
FACUA advierte del cierre de la aseguradora FWU Life Insurance Lux en España
FACUA Andalucía llama a participar en la manifestación de este 5 de abril en Sevilla en defensa de la sanidad pública
FACUA Comunidad Valenciana anima a manifestarse este sábado por el derecho a la vivienda
Sigue el pacto de no agresión en el aceite de oliva: seis grandes cadenas vuelven a igualar los precios de sus marcas blancas
FACUA CyL reclama a cuatro ayuntamientos castellanoleoneses que acaben con la discriminación en sus tasas de cementerios
Las tarifas reguladas de gas TUR experimentan en abril una bajada de hasta el 24%
La Fundación FACUA participa en el foro internacional "Mirada al derecho humano al agua en América Latina y el Caribe”
Estos son tus derechos si te has visto afectado por la cancelación o retraso de trenes debido a la huelga en Renfe y Adif
Banca, transportes y seguros, los sectores más denunciados por los consumidores en FACUA en 2024
FACUA Andalucía pide a la Junta una moratoria de los vertidos de la mina Cobre Las Cruces al Guadalquivir y crear un comité de expertos
FACUA denuncia la presencia de ratas en el barrio zaragozano de La Almozara
Ryanair, elegida La Peor Empresa del Año 2024 por los consumidores
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