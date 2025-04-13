FACUA informa
Boletín semanal número 859
13/04/2025
Semana Santa 2025: FACUA recuerda cómo defenderse de posibles abusos en la hostelería
FACUA Andalucía celebra este sábado su 33ª Asamblea General
FACUA critica que el proyecto de ley de acciones colectivas pone a las asociaciones de consumidores al servicio de fondos de inversión
FACUA Euskadi celebra su 8ª Asamblea General de Socios
FACUA Jaén denuncia que la Junta ha usado ilegalmente la imagen de unos niños con fines propagandísticos
FACUA envía al alcalde José Luis Sanz una carta en catalán e inglés reclamándole medidas ante la proliferación de #RatasEnSevilla
FACUA Andalucía participa en una concentración para exigir a la Junta la paralización de vertidos mineros al río Guadalquivir
FACUA Sevilla denuncia ante el Ayuntamiento la proliferación de ratas en multitud de barrios de la capital
FACUA pide a la AEPD que investigue a Cecotec por la filtración masiva de datos personales de sus clientes
Un juzgado de Valladolid condena a Ryanair a devolver a un abogado de FACUA y su marido el recargo por volar con el equipaje de mano
Lista Robinson: FACUA pide a la AEPD que investigue si se han filtrado los datos personales de miles de usuarios
FACUA Euskadi pide que se aplacen las obras del colegio Biteri Zuhaizti de Gros hasta que acabe el curso escolar
FACUA Sevilla se suma a la recogida de firmas para la Iniciativa Legislativa Popular que busca soluciones a la crisis de la sanidad pública
Los afectados por el cambio de fechas de los conciertos de Aitana pueden reclamar daños y perjuicios
FACUA insta al Gobierno a cumplir el procedimiento de concesión de las ayudas para la compra de vehículos a los afectados por la DANA
Tras la actuación de FACUA, Santalucía Seguros abona a un socio los 24 euros que le hizo gastarse en un certificado de últimas voluntades
FACUA Andalucía alerta del retroceso que supone eliminar la Unidad de Asistencia al Turista en el anteproyecto de Ley del Turismo
La hija del exjefe de Vox en Andalucía pierde el recurso a la absolución de Rubén Sánchez, que suma 27 sentencias ganadas a la ultraderecha
Abierto el plazo de inscripción para el Congreso "Derecho contractual digital" de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
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