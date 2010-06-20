FACUA informa
Boletín semanal número 86
20/06/2010
FACUA Cádiz considera una burla a la participación ciudadana la composición del Consejo Provincial de Participación
FACUA denuncia a Ono por imponer a sus clientes un servicio de banda ancha distinto al contratado para subirles el precio
FACUA Málaga y COAG Málaga firman un convenio de colaboración
FACUA Cádiz reclama que los exámenes prácticos de conducir de los usuarios del Campo de Gibraltar se realicen en Algeciras
La Fiscalía de Guipúzcoa centrará la investigación sobre Google en España
FACUA Andalucía critica los importantes retrocesos de las políticas de protección de los consumidores
FACUA Sevilla y la Asociación de Vecinos Casco Antiguo de Mairena del Aljarafe firman un convenio de colaboración
FACUA Córdoba critica la decisión de Renfe de suprimir el Talgo Hotel en temporada de verano
FACUA denuncia a Google ante la Fiscalía por espiar a los usuarios de redes wi-fi
FACUA y el Consejo General de Farmacéuticos firman un convenio de colaboración
FACUA Andalucía edita una guía sobre los Consorcios Metropolitanos de Transporte
FACUA pide a Microsoft que retire la campaña donde sugiere que el usuario de Firefox, Chrome, Opera y Safari no está "protegido"
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