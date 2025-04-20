FACUA informa
Boletín semanal número 860
20/04/2025
Un juzgado de Huesca condena a Vueling a devolver a seis socios de FACUA 315 euros del recargo por volar con el equipaje de mano en cabina
FACUA Galicia denuncia la falta de pediatras en varios municipios de la provincia de Lugo
FACUA Euskadi insta al Gobierno Vasco a solventar la situación de colapso de los tribunales
FACUA denuncia a la plataforma Entradium por cobrar un "Seguro Covid" en las entradas para un festival de magia de Valladolid
FACUA Extremadura reclama que se solucionen definitivamente los problemas de cobertura móvil en las Urgencias del Hospital de Cáceres
FACUA Euskadi reclama a Renfe poner solución a las constantes averías de los ascensores de la estación bilbaína de Miribilla
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