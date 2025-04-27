FACUA informa
Boletín semanal número 861
27/04/2025
FACUA denuncia a la OCU por realizar publicidad de cursos de CCC: se lleva una comisión del 20%
FACUA Galicia denuncia las constantes incidencias y retrasos en los trenes que cubren varias conexiones entre ciudades gallegas
FACUA Comunidad Valenciana celebra su 16ª Asamblea General de Socios
FACUA Málaga celebra su 42ª Asamblea General de Socios
Lady Gaga en Barcelona: FACUA denuncia a Live Nation por un cúmulo de irregularidades en la compra de las entradas
Mediterránea de Catering: La Junta reconoce a FACUA Andalucía la "insuficiente cantidad" de los menús escolares que sirve en los colegios
Te contamos todo lo que necesitas saber sobre tus derechos cuando contratas con una agencia de viajes
FACUA Jaén se reúne con CCOO y UGT en el marco de la próxima celebración del 1 de mayo
Multan con solo 1.800 euros al Salamanca Vive Festival, denunciado por FACUA por no devolver el dinero tras cancelarse el evento
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