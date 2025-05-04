FACUA informa

Boletín semanal número 862
04/05/2025

FACUA espera que la investigación de Consumo a las VTC por las subidas de precios durante el apagón derive en sanciones ejemplarizantes

FACUA Córdoba pide al ayuntamiento que suspenda todos los eventos del Teatro de la Axerquía por incumplir la ordenanza de ruidos

FACUA Extremadura distribuye 20.000 folletos para denunciar el 'basurazo' del Ayuntamiento de Badajoz

FACUA Catalunya celebra su 16ª Asamblea General de Socios

FACUA Euskadi exige medidas urgentes para acabar con los altos niveles de contaminación provocados por la incineradora de Zubieta

FACUA Sevilla denuncia las graves y continuas filtraciones de agua que afectan al Centro de Salud y Especialidades Esperanza Macarena

FACUA alerta de una web que simula ser de Amazon para vender un curso sobre inversiones y negocios

FACUA Sevilla celebra su 45ª Asamblea General de Socios

Estafas telefónicas: FACUA alerta de llamadas que simulan ser compañías eléctricas que ofrecen falsas compensaciones por el apagón de luz

Apagón: los pasajeros de trenes y aviones pueden reclamar a las compañías los gastos de comida y alojamiento derivados de las cancelaciones

Los consumidores pueden reclamar a las eléctricas por las averías de aparatos como consecuencia de subidas de tensión tras el apagón

¿Comida en mal estado por el apagón? Revisa tu seguro de hogar, puede que la aseguradora tenga que indemnizarte

Los usuarios que no pudieron acudir a eventos como consecuencia del apagón pueden reclamar la devolución del dinero

FACUA Galicia celebra su 9ª Asamblea General de Socios

Alertan de la presencia de piezas de caucho en varias conservas vegetales de la marca Hak

FACUA Galicia exige al Sergas que garantice que las oficinas de atención al paciente no requieran cita previa para acudir presencialmente

Derechos de los migrantes: Te contamos todo lo que necesitas saber sobre servicios básicos

Cebollas (12,8%), limones (11,5%) y peras conferencia (8,2%), los alimentos básicos que más se han encarecido en abril

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