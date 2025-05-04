FACUA informa
Boletín semanal número 862
04/05/2025
FACUA espera que la investigación de Consumo a las VTC por las subidas de precios durante el apagón derive en sanciones ejemplarizantes
FACUA Córdoba pide al ayuntamiento que suspenda todos los eventos del Teatro de la Axerquía por incumplir la ordenanza de ruidos
FACUA Extremadura distribuye 20.000 folletos para denunciar el 'basurazo' del Ayuntamiento de Badajoz
FACUA Catalunya celebra su 16ª Asamblea General de Socios
FACUA Euskadi exige medidas urgentes para acabar con los altos niveles de contaminación provocados por la incineradora de Zubieta
FACUA Sevilla denuncia las graves y continuas filtraciones de agua que afectan al Centro de Salud y Especialidades Esperanza Macarena
FACUA alerta de una web que simula ser de Amazon para vender un curso sobre inversiones y negocios
FACUA Sevilla celebra su 45ª Asamblea General de Socios
Estafas telefónicas: FACUA alerta de llamadas que simulan ser compañías eléctricas que ofrecen falsas compensaciones por el apagón de luz
Apagón: los pasajeros de trenes y aviones pueden reclamar a las compañías los gastos de comida y alojamiento derivados de las cancelaciones
Los consumidores pueden reclamar a las eléctricas por las averías de aparatos como consecuencia de subidas de tensión tras el apagón
¿Comida en mal estado por el apagón? Revisa tu seguro de hogar, puede que la aseguradora tenga que indemnizarte
Los usuarios que no pudieron acudir a eventos como consecuencia del apagón pueden reclamar la devolución del dinero
FACUA Galicia celebra su 9ª Asamblea General de Socios
Alertan de la presencia de piezas de caucho en varias conservas vegetales de la marca Hak
FACUA Galicia exige al Sergas que garantice que las oficinas de atención al paciente no requieran cita previa para acudir presencialmente
Derechos de los migrantes: Te contamos todo lo que necesitas saber sobre servicios básicos
Cebollas (12,8%), limones (11,5%) y peras conferencia (8,2%), los alimentos básicos que más se han encarecido en abril
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