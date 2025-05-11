FACUA informa

Boletín semanal número 863
11/05/2025

Ryanair, condenada a devolver a una socia de FACUA el recargo que pagó por subir el equipaje de mano a cabina en cinco vuelos

FACUA Cádiz organiza dos talleres online sobre los fraudes y estafas en las compras a través de internet

FACUA Sevilla te informa sobre cómo evitar fraudes y estafas online

La financiera de Carrefour impide presentar reclamaciones por correo electrónico a los consumidores que no tienen certificado digital

FACUA valora positivamente que Consumo plantee eliminar la renovación automática de servicios contratados online

FACUA culpa a la Dirección General de Seguros de desatender y desproteger a los afectados por los fraudes y quiebra de Celside-SFAM

FACUA Córdoba celebra su 37ª Asamblea General de Socios

Los afectados por las cancelaciones de AVE Madrid-Sevilla pueden reclamar los gastos de comida y alojamiento

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