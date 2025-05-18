FACUA informa
Boletín semanal número 864
18/05/2025
FACUA Jaén consigue que la aseguradora del Santander indemnice con 6.000 euros a un socio que sufrió una fractura en la cadera
FACUA logra que Garmin cambie a un usuario un reloj de 850 euros que publicita como "resistente a los arañazos" porque su cristal se arañó
FACUA denuncia a Dazn por disponer de un teléfono de atención al cliente que no atiende a los clientes
FACUA Cádiz organiza dos talleres para informar a los ciudadanos de sus derechos a la hora de alquilar una vivienda
FACUA Castilla y León renueva su Junta Directiva con Jesús Ulloa reelegido como presidente
FACUA Jaén celebra su 42ª Asamblea General de Socios
FACUA celebra que Consumo investigue las irregularidades de Ticketmaster en la venta de entradas de los conciertos de Bad Bunny
FACUA pide al Gobierno que rechace la OPA del BBVA al Sabadell por los perjuicios que causaría a los consumidores
Comedor social cerrado en 2023: Tras el requerimiento de FACUA, el Ayuntamiento de Sevilla reclama 42.000 euros a la Hermandad de Bellavista
La Fundación FACUA participa en los Cursos de Verano de la UPO con un taller sobre el transporte aéreo
FACUA Jaén participa en la III Feria de Asociaciones de Linares
Nueva denuncia contra X: permite anuncios que suplantan a Isabel Díaz Ayuso para promocionar una supuesta plataforma de inversión
Cancelados: FACUA denuncia al Reggaeton Beach Festival por dar sólo 15 días para pedir el reembolso de las entradas de Marbella y Castellón
Andalucía propone una ridícula multa de 500 euros a Bankinter por no informar de la existencia de hojas de reclamaciones
¿Necesitas llevar tu coche a reparar? Te contamos todo lo que necesitas saber a la hora de acudir a un taller
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio