FACUA informa

Boletín semanal número 865
25/05/2025

Naranjas (18,3%), manzanas golden (6,5%) y cebollas (5,7%), los alimentos básicos que más se han encarecido en mayo

FACUA Jaén denuncia al festival OleoSónica por no ofrecer en su web la información obligatoria sobre las condiciones de venta de entradas

FACUA Cádiz organiza dos talleres informativos sobre los derechos de los usuarios en los viajes combinados

Wegow entra en preconcurso de acreedores: tus entradas siguen siendo válidas y puedes reclamar a las promotoras si hay cancelaciones

FACUA Madrid celebra su 18ª Asamblea General de Socios

FACUA reclama a Aena que mantenga el servicio de ambulancias en el aeropuerto de Asturias

Tras la denuncia de FACUA CV, Ryanair abona más de 2.500 euros a una familia a la que dejó tirada en París tras cancelar su vuelo

Nueva denuncia contra la OCU: anuncia una empresa para cambiar bañeras por platos de ducha que le paga hasta 121 euros por cliente captado

FACUA denuncia a la tienda online AllZone por no enviar a los usuarios los productos que adquieren a través de su web

FACUA Asturias celebra su Asamblea General de Socios

FACUA Asturias pide al Principado que adopte medidas para evitar nuevos desprendimientos en la carretera AS-15

FACUA Cádiz anima a participar en la manifestación contra el cierre de quirófanos en el hospital San Carlos de San Fernando

La bombona de butano sube hasta los 18 euros, su precio más caro en dos años y medio

Estas son las indemnizaciones a las que tienen derecho los usuarios por la caída de los servicios de internet y telefonía fijos de Movistar

FACUA celebra la actuación de Consumo ante los anuncios ilegales de Airbnb y espera una sanción contundente

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