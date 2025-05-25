FACUA informa
Boletín semanal número 865
25/05/2025
Naranjas (18,3%), manzanas golden (6,5%) y cebollas (5,7%), los alimentos básicos que más se han encarecido en mayo
FACUA Jaén denuncia al festival OleoSónica por no ofrecer en su web la información obligatoria sobre las condiciones de venta de entradas
FACUA Cádiz organiza dos talleres informativos sobre los derechos de los usuarios en los viajes combinados
Wegow entra en preconcurso de acreedores: tus entradas siguen siendo válidas y puedes reclamar a las promotoras si hay cancelaciones
FACUA Madrid celebra su 18ª Asamblea General de Socios
FACUA reclama a Aena que mantenga el servicio de ambulancias en el aeropuerto de Asturias
Tras la denuncia de FACUA CV, Ryanair abona más de 2.500 euros a una familia a la que dejó tirada en París tras cancelar su vuelo
Nueva denuncia contra la OCU: anuncia una empresa para cambiar bañeras por platos de ducha que le paga hasta 121 euros por cliente captado
FACUA denuncia a la tienda online AllZone por no enviar a los usuarios los productos que adquieren a través de su web
FACUA Asturias celebra su Asamblea General de Socios
FACUA Asturias pide al Principado que adopte medidas para evitar nuevos desprendimientos en la carretera AS-15
FACUA Cádiz anima a participar en la manifestación contra el cierre de quirófanos en el hospital San Carlos de San Fernando
La bombona de butano sube hasta los 18 euros, su precio más caro en dos años y medio
Estas son las indemnizaciones a las que tienen derecho los usuarios por la caída de los servicios de internet y telefonía fijos de Movistar
FACUA celebra la actuación de Consumo ante los anuncios ilegales de Airbnb y espera una sanción contundente
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