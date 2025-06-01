FACUA informa
Boletín semanal número 866
01/06/2025
FACUA advierte de que el lobby aéreo maniobra en Bruselas para intentar un recorte de derechos de los pasajeros
FACUA Cádiz celebra su Asamblea General de Socios
FACUA Cádiz imparte talleres para informar a los consumidores sobre cómo reclamar la anulación de tarjetas revolving
Ha clausurado la web: FACUA denuncia en Fiscalía un fraude de una supuesta agencia de viajes promocionada por varias influencers
FACUA reclama que se aumenten los efectivos de la Policía Local de Zaragoza en el horario nocturno y en los barrios periféricos
La Junta de Andalucía sigue castigando a la sanidad pública: el 75% de los centros de salud andaluces cerrarán por las tardes en verano
FACUA Almería celebra su 23ª Asamblea General de Socios
Elisabet Tayllafert, elegida presidenta de FACUA Huelva
FACUA denuncia a una web por vender unas gafas seudomilagrosas e "indestructibles" que supuestamente corrigen la miopía y el astigmatismo
FACUA Córdoba imparte un año más su ciclo de talleres sobre consumo responsable
Iberdrola niega a un socio de FACUA que se produjera un apagón el 28 de abril para evitar pagarle una indemnización por los daños
FACUA Galicia reclama al Sergas que refuerce el servicio de pediatría de la localidad de Muros
FACUA vuelve a denunciar a X por permitir anuncios que suplantan a Belén Esteban y David Broncano para vender criptomonedas
FACUA Castilla-La Mancha celebra su Asamblea General de Socios
FACUA Catalunya imparte un nuevo curso sobre atención al consumidor en el Institut Forma't
FACUA alerta de un mercadeo en Cuba con las citas previas para obtener el visado de entrada en España
FACUA Extremadura reclama que se mejore la cobertura móvil en el área de Urgencias del hospital de Almendralejo
FACUA Huelva anima a participar en la manifestación del 27 de mayo en la capital onubense en defensa de la sanidad pública
Nueva condena a Ryanair: obligada a reembolsar a un socio de FACUA los 46 euros que le cobró de más para viajar con su maleta en cabina
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio