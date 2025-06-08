FACUA informa
Boletín semanal número 867
08/06/2025
FACUA espera que el Parlamento Europeo no se ponga del lado del lobby de las aerolíneas y rechace los recortes de derechos a los pasajeros
FACUA Asturias pide que se garantice el suministro de agua potable en la zona de Espiniella de Siero
Andalucía impone una nueva multa a Vueling por el recargo del equipaje de mano tras las denuncias de 12 sevillanos socios de FACUA
FACUA denuncia la falta de de conexión en transporte público en el norte de Lanzarote
Los usuarios tienen derecho al reembolso del dinero tras el rechazo de varias bandas a tocar en festivales del fondo proisraelí KKR
FACUA pide a Aagesen que acelere la regulación de las altas telefónicas en contratos de luz para poner fin a las realizadas en llamadas spam
FACUA insta a la ampliación de la autovía del Mediterráneo para conseguir la descongestión del tráfico entre Murcia y Alicante
8 de cada 10 ciudadanos apoyan la prohibición de fumar en terrazas, según una encuesta de FACUA
Negó que fuese el beneficiario: condenada BBVA a pagar a un socio de FACUA 100.000 euros de un seguro de vida y 40.000 de intereses y costas
FACUA Córdoba insiste en la necesidad de declarar espacio sin humos al estadio Baherain Victorius Nuevo Arcángel
FACUA Extremadura celebra su Asamblea General de Socios
FACUA Madrid logra que Europ Assistance abone a una familia 937 euros de un viaje que no realizaron por la enfermedad de un familiar
Menos del 5% de las reclamaciones en la AESA se traducen en multas: FACUA reclama a Puente cambios en la ley de seguridad aérea
FACUA Galicia mantiene una reunión de trabajo con la portavoz del Grupo Municipal del PP de Lugo
FACUA Asturias vuelve a denunciar las constantes incidencias y averías en la red ferroviaria entre el Principado y Madrid
Reduflación en PepsiCo: envases de Ruffles, Lays, Doritos y Cheetos reducen su tamaño y aumentan de precio
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