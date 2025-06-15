FACUA informa

Boletín semanal número 868
15/06/2025

FACUA denuncia a la Comic-Con 2025 de Málaga por impedir el acceso con comida y bebida del exterior

FACUA Sevilla celebra cuatro talleres sobre consumo responsable en colegios de la provincia

FACUA Sevilla exige a Aguas del Huesna medidas urgentes para arreglar la avería que ha dejado sin suministro a 11 municipios

FACUA Cádiz y las ELAs de Jerez de la Frontera convocan una concentración para denunciar los constantes cortes de suministro eléctrico

Ikea retira varios lotes del exprimidor de ajos Värdefull debido al posible desprendimiento de piezas de metal durante su uso

Sin internet ni teléfono fijo: los vecinos de Jimena y Castellar de la Frontera tienen derecho a compensaciones por las horas sin servicio

Condenan a Mundimoto a reembolsar a un socio de FACUA 500 euros que pagó por la financiación de una moto devuelta días después de su compra

FACUA Málaga exige al Ayuntamiento una solución que permita la continuidad del servicio de cafetería-bar del Parque Cementerio San Gabriel

FACUA pide a los europarlamentarios que voten en contra del recorte de derechos de los pasajeros orquestado por el lobby aéreo

FACUA Euskadi denuncia la falta de médicos en la sanidad pública vasca

Las comisiones de la OCU: también cobra por captar clientes para los cursos de inglés Vaughan

Naturgy triplicó el precio de la luz a un usuario sin previo aviso: tras la actuación de FACUA le ha anulado 1.800 euros facturados de más

FACUA Euskadi llama a una nueva manifestación contra la permanencia de las fábricas de Sader-Profersa en Bilbao

Alertan de la presencia de alcaloides tropánicos en varios lotes de harina sin gluten de la marca Dr. Schär

FACUA Cádiz pide al Ayuntamiento de Jerez que modifique su propuesta de tarifas de agua

FACUA Euskadi exige a Osakidetza la creación de un nuevo centro de salud en el sur de Vitoria

La Fiscalía pide 18 meses de cárcel para un ultra por calumniar a la jueza que lo condenó por inventar que Rubén Sánchez es cocainómano

FACUA Cádiz reclama el cese de la gerente del distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda

Endesa envía recibos atrasados con consumos de 2023 pese a que la ley considera prescritos los que tengan más de un año de antigüedad

FACUA Euskadi insta a Osakidetza a mantener el servicio de Urgencias pediátricas del Hospital de Bidasoa

Balizas V16 en vehículos: FACUA advierte de la obligatoriedad de llevar dispositivos geolocalizados y conectados a la DGT a partir de 2026

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