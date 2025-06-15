FACUA informa
Boletín semanal número 868
15/06/2025
FACUA denuncia a la Comic-Con 2025 de Málaga por impedir el acceso con comida y bebida del exterior
FACUA Sevilla celebra cuatro talleres sobre consumo responsable en colegios de la provincia
FACUA Sevilla exige a Aguas del Huesna medidas urgentes para arreglar la avería que ha dejado sin suministro a 11 municipios
FACUA Cádiz y las ELAs de Jerez de la Frontera convocan una concentración para denunciar los constantes cortes de suministro eléctrico
Ikea retira varios lotes del exprimidor de ajos Värdefull debido al posible desprendimiento de piezas de metal durante su uso
Sin internet ni teléfono fijo: los vecinos de Jimena y Castellar de la Frontera tienen derecho a compensaciones por las horas sin servicio
Condenan a Mundimoto a reembolsar a un socio de FACUA 500 euros que pagó por la financiación de una moto devuelta días después de su compra
FACUA Málaga exige al Ayuntamiento una solución que permita la continuidad del servicio de cafetería-bar del Parque Cementerio San Gabriel
FACUA pide a los europarlamentarios que voten en contra del recorte de derechos de los pasajeros orquestado por el lobby aéreo
FACUA Euskadi denuncia la falta de médicos en la sanidad pública vasca
Las comisiones de la OCU: también cobra por captar clientes para los cursos de inglés Vaughan
Naturgy triplicó el precio de la luz a un usuario sin previo aviso: tras la actuación de FACUA le ha anulado 1.800 euros facturados de más
FACUA Euskadi llama a una nueva manifestación contra la permanencia de las fábricas de Sader-Profersa en Bilbao
Alertan de la presencia de alcaloides tropánicos en varios lotes de harina sin gluten de la marca Dr. Schär
FACUA Cádiz pide al Ayuntamiento de Jerez que modifique su propuesta de tarifas de agua
FACUA Euskadi exige a Osakidetza la creación de un nuevo centro de salud en el sur de Vitoria
La Fiscalía pide 18 meses de cárcel para un ultra por calumniar a la jueza que lo condenó por inventar que Rubén Sánchez es cocainómano
FACUA Cádiz reclama el cese de la gerente del distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda
Endesa envía recibos atrasados con consumos de 2023 pese a que la ley considera prescritos los que tengan más de un año de antigüedad
FACUA Euskadi insta a Osakidetza a mantener el servicio de Urgencias pediátricas del Hospital de Bidasoa
Balizas V16 en vehículos: FACUA advierte de la obligatoriedad de llevar dispositivos geolocalizados y conectados a la DGT a partir de 2026
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