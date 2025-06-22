FACUA informa
Boletín semanal número 869
22/06/2025
FACUA reclama al Gobierno que publique los nombres de las eléctricas que tenían sus centrales térmicas apagadas y contribuyeron al apagón
FACUA Galicia pide a Renfe que acabe con la discriminación que sufren los viajeros gallegos a la hora de comprar billetes de tren
Chapuza en el asfaltado: FACUA Extremadura pide al Ayuntamiento de Don Benito que respete el desnivel entre aceras y carreteras
FACUA Madrid considera aberrante que la Comunidad plantee relajar los niveles de ruido para beneficiar a las empresas
FACUA Córdoba advierte del cierre de la clínica de cirugía y medicina estética Dorsia
Un restaurante de Valladolid intenta eludir la obligación de servir gratis agua del grifo cobrando por el "servicio de agua"
La Fundación FACUA amplía las actividades enmarcadas dentro de su convenio con FACUA
La Marea Blanca de Sevilla traslada sus críticas y reivindicaciones a la consejera de Salud de la Junta de Andalucía
FACUA Cádiz atiende durante 2025 los Puntos de Información al Consumidor de doce municipios de la provincia
30.000 euros: la Audiencia de Sevilla ratifica la condena al ultra Raúl Alfonso Paredes por inventar que Rubén Sánchez es cocainómano
Tras la denuncia de FACUA Sevilla, la Junta investiga al colegio Sagrado Corazón de Jesús por imponer cuotas con fines lucrativos
FACUA celebra el nuevo expediente sancionador del Ministerio de Consumo e insta a las CCAA a actuar de una vez con los fraudes inmobiliarios
Mar Solera, reelegida presidenta de FACUA Granada en su 50ª Asamblea General de Socios
Cuatro días sin agua: FACUA Sevilla critica la tardanza de Aguas del Huesna en arreglar la avería que afecta a miles de sevillanos
FACUA Castilla y León denuncia la falta de cobertura de telecomunicaciones que sufre el municipio zamorano de Flores de Aliste
Apagón: Las eléctricas no pueden subir sus tarifas con la excusa de un incremento de costes hasta que finalice el contrato anual
El Patronato de la Fundación FACUA aprueba sus cuentas anuales de 2024 y analiza su actividad en el primer semestre del año
Zanahorias (10,7%), patatas (8,4%) y lechugas iceberg (6,1%), los alimentos básicos que más se han encarecido en junio
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