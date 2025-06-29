FACUA informa

Boletín semanal número 870
29/06/2025

Ryanair miente para frenar las reclamaciones de usuarios: no hay ninguna "sentencia" del TSJM que "respalda" el recargo del equipaje de mano

FACUA Cádiz pide que se publique el nombre de las empresas y responsables de las casetas de feria que hayan vendido alimentos en mal estado

Rubén Sánchez: "Es una buena noticia que el Ministerio de Consumo limite la publicidad de empresas de alarmas"

Booking elimina más de 4.000 anuncios de pisos turísticos tras un requerimiento de Consumo

Los afectados por la huelga de EasyJet pueden reclamar compensaciones además del importe del billete

FACUA Sevilla te da las claves para que no te la cuelen en las rebajas

FACUA Euskadi denuncia problemas constantes con las barreras de acceso al parking público Pio XII de Irún

La OCU deriva a sus socios al despacho del decano del Colegio de Abogados de Madrid a cambio de hasta un 50% de comisión

FACUA Sevilla asesora a los usuarios sobre servicios y productos financieros

FACUA lamenta que el Gobierno apruebe la OPA del BBVA al Sabadell por los perjuicios que traerá a los consumidores

FACUA y la Fundación FACUA participan en los Cursos de Verano de la UPO con un taller sobre el transporte aéreo

La Aesan amplía la alerta por Salmonella en fuet loncheado a un lote de la marca Avià

FACUA Sevilla pide a E-Distribución que ponga solución a los constantes cortes de luz en Villaverde del Río

FACUA Huelva rechaza la subida de las tarifas de agua de hasta el 22% que pretende aplicar Giahsa

FACUA Cádiz denuncia la peregrinación religiosa que va a celebrarse en el hospital San Carlos de San Fernando

FACUA Andalucía participa en unas jornadas sobre consumo, arbitraje e inteligencia artificial

La Fundación FACUA patrocina el Centro de Formación para un Consumo Responsable y Sostenible en América Latina

Alertan de la presencia de Salmonella en varios lotes de fuet de las marcas La Tabla y Valldan

Tras la actuación de FACUA, FactorEnergía anula una penalización a un usuario al que cambiaron de comercializadora con un combo de engaños

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