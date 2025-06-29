FACUA informa
Boletín semanal número 870
29/06/2025
Ryanair miente para frenar las reclamaciones de usuarios: no hay ninguna "sentencia" del TSJM que "respalda" el recargo del equipaje de mano
FACUA Cádiz pide que se publique el nombre de las empresas y responsables de las casetas de feria que hayan vendido alimentos en mal estado
Rubén Sánchez: "Es una buena noticia que el Ministerio de Consumo limite la publicidad de empresas de alarmas"
Booking elimina más de 4.000 anuncios de pisos turísticos tras un requerimiento de Consumo
Los afectados por la huelga de EasyJet pueden reclamar compensaciones además del importe del billete
FACUA Sevilla te da las claves para que no te la cuelen en las rebajas
FACUA Euskadi denuncia problemas constantes con las barreras de acceso al parking público Pio XII de Irún
La OCU deriva a sus socios al despacho del decano del Colegio de Abogados de Madrid a cambio de hasta un 50% de comisión
FACUA Sevilla asesora a los usuarios sobre servicios y productos financieros
FACUA lamenta que el Gobierno apruebe la OPA del BBVA al Sabadell por los perjuicios que traerá a los consumidores
FACUA y la Fundación FACUA participan en los Cursos de Verano de la UPO con un taller sobre el transporte aéreo
La Aesan amplía la alerta por Salmonella en fuet loncheado a un lote de la marca Avià
FACUA Sevilla pide a E-Distribución que ponga solución a los constantes cortes de luz en Villaverde del Río
FACUA Huelva rechaza la subida de las tarifas de agua de hasta el 22% que pretende aplicar Giahsa
FACUA Cádiz denuncia la peregrinación religiosa que va a celebrarse en el hospital San Carlos de San Fernando
FACUA Andalucía participa en unas jornadas sobre consumo, arbitraje e inteligencia artificial
La Fundación FACUA patrocina el Centro de Formación para un Consumo Responsable y Sostenible en América Latina
Alertan de la presencia de Salmonella en varios lotes de fuet de las marcas La Tabla y Valldan
Tras la actuación de FACUA, FactorEnergía anula una penalización a un usuario al que cambiaron de comercializadora con un combo de engaños
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