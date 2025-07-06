FACUA informa

Boletín semanal número 871
06/07/2025

FACUA insta a los afectados por el caos en Barajas a reclamar al Ministerio del Interior todos los perjuicios económicos sufridos

Huelga de controladores aéreos franceses: Los afectados pueden reclamar los gastos de comida, bebidas y alojamiento

El Ministerio de Consumo abre expediente sancionador a otra de las aerolíneas denunciadas por FACUA por el recargo del equipaje de mano

Brote de salmonelosis en el Trasan Fest: FACUA Galicia reclama a la Xunta inspecciones sanitarias en todos los festivales que sirvan comida

FACUA denuncia a Autocares Jaén por no disponer de vehículos adaptados para personas con movilidad reducida en la línea Jaén-Linares

FACUA Andalucía reclama una actuación urgente para acabar con los cortes de luz en numerosas zonas del territorio andaluz

Una ley para el mercado, no para la ciudadanía: FACUA Andalucía critica la falta de enfoque social de la futura normativa de vivienda

FACUA pide la ruptura total de relaciones comerciales e institucionales con Israel

FACUA Sevilla te asesora sobre cómo prevenir accidentes en el hogar

FACUA Cádiz organiza un taller online para informar sobre la ilegalidad del cobro de un recargo por llevar el equipaje de mano

FACUA Extremadura insta a que se realicen las tareas de mantenimiento necesarias en los solares municipales de Badajoz

Caos ferroviario en los trenes entre Madrid y Sevilla: los afectados tienen derecho a compensaciones económicas

Las tarifas reguladas de gas TUR bajan de nuevo en julio: hasta un 4,9%

FACUA celebra la prohibición de la reventa de entradas con fines lucrativos que pretende poner en marcha Consumo

La Fundación FACUA participa en la presentación del Centro de Formación por un Consumo Responsable y Sostenible

FACUA consigue que el Ayuntamiento de Valencia retire unos contenedores de vidrio cuya recogida impedía el descanso de un vecino

FACUA denuncia a Canyon por ofrecer sólo dos años de garantía en sus bicicletas

La AEPD multa con sólo 2.800 euros al Mad Cool por la brecha de seguridad de su web denunciada por FACUA

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