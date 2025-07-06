FACUA informa
Boletín semanal número 871
06/07/2025
FACUA insta a los afectados por el caos en Barajas a reclamar al Ministerio del Interior todos los perjuicios económicos sufridos
Huelga de controladores aéreos franceses: Los afectados pueden reclamar los gastos de comida, bebidas y alojamiento
El Ministerio de Consumo abre expediente sancionador a otra de las aerolíneas denunciadas por FACUA por el recargo del equipaje de mano
Brote de salmonelosis en el Trasan Fest: FACUA Galicia reclama a la Xunta inspecciones sanitarias en todos los festivales que sirvan comida
FACUA denuncia a Autocares Jaén por no disponer de vehículos adaptados para personas con movilidad reducida en la línea Jaén-Linares
FACUA Andalucía reclama una actuación urgente para acabar con los cortes de luz en numerosas zonas del territorio andaluz
Una ley para el mercado, no para la ciudadanía: FACUA Andalucía critica la falta de enfoque social de la futura normativa de vivienda
FACUA pide la ruptura total de relaciones comerciales e institucionales con Israel
FACUA Sevilla te asesora sobre cómo prevenir accidentes en el hogar
FACUA Cádiz organiza un taller online para informar sobre la ilegalidad del cobro de un recargo por llevar el equipaje de mano
FACUA Extremadura insta a que se realicen las tareas de mantenimiento necesarias en los solares municipales de Badajoz
Caos ferroviario en los trenes entre Madrid y Sevilla: los afectados tienen derecho a compensaciones económicas
Las tarifas reguladas de gas TUR bajan de nuevo en julio: hasta un 4,9%
FACUA celebra la prohibición de la reventa de entradas con fines lucrativos que pretende poner en marcha Consumo
La Fundación FACUA participa en la presentación del Centro de Formación por un Consumo Responsable y Sostenible
FACUA consigue que el Ayuntamiento de Valencia retire unos contenedores de vidrio cuya recogida impedía el descanso de un vecino
FACUA denuncia a Canyon por ofrecer sólo dos años de garantía en sus bicicletas
La AEPD multa con sólo 2.800 euros al Mad Cool por la brecha de seguridad de su web denunciada por FACUA
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