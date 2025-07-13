FACUA informa
Boletín semanal número 872
13/07/2025
FACUA denuncia a la promotora de los musicales El Rey León y Aladdín por cobrar gastos de gestión
FACUA Jaén logra que Renfe abone a una socia los 90 euros de taxi que tuvo que abonar tras cambiarle la estación de salida de su tren
FACUA impartirá un curso online gratuito sobre los derechos de los pasajeros en el transporte aéreo
FACUA Euskadi denuncia la falta de medios y equipamiento básico en los socorristas de las playas de San Sebastián
La Fundación FACUA mantiene una reunión institucional con el Centro de Estudios de Administración Pública de Cuba-CEAP
FACUA denuncia a la tienda online Madrid Perfumes por imponer cláusulas abusivas y omitir la información legal obligatoria
FACUA lanza una web para ayudar a los consumidores a encontrar las gasolineras más baratas, comparar precios y conocer su evolución
FACUA Andalucía denuncia la persistente inseguridad en el comercio online: el 74% de las webs analizadas incumplen la normativa vigente
Multa de 25.000 euros a Yelmo Cines en Almería tras la denuncia de FACUA por impedir el acceso a sus salas con alimentos del exterior
FACUA denuncia al festival Rock Imperium por cobrar un euro de gastos de gestión por devolver el dinero no consumido de las 'cashless'
FACUA Cádiz rechaza las medidas anunciadas por el ayuntamiento de Jerez para hacer frente a la crisis del transporte urbano en la ciudad
FACUA Córdoba pide al Córdoba CF que aclare en qué zonas del estadio Nuevo Arcángel se podrá fumar la próxima temporada 2025/26
El Ayuntamiento de Sevilla abre expediente sancionador a un Carrefour tras una denuncia de FACUA originada en una intoxicación alimentaria
Recibe una citación judicial que coincide con su vuelo: FACUA logra que Vueling le reembolse los 674 euros que había pagado por sus billetes
FACUA denuncia a Iberia por engañar a los pasajeros que sufren overbooking ofreciéndoles la mitad del dinero que marca la legislación
FACUA Córdoba insta a resolver los graves problemas del servicio de limpieza de la ciudad
El 28 de julio, lanzamiento del libro '¿POR QUÉ DEJAS QUE TE ROBEN? Edición 2.5' de Rubén Sánchez
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