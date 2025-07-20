FACUA informa
Boletín semanal número 873
20/07/2025
FIB 2025: FACUA recuerda que los usuarios tienen derecho al reembolso tras cancelar varios artistas sus actuaciones
FACUA Comunidad Valenciana insta a la Generalitat a garantizar una atención sanitaria adecuada durante el periodo veraniego
Pierde dos implantes dentales por un hueso en unas aceitunas deshuesadas: FACUA Euskadi logra que le indemnicen con 4.000 euros
FACUA Málaga denuncia que el Ayuntamiento ha introducido veladamente una subida de hasta 6 euros en la tarifa de taxi desde el aeropuerto
FACUA insta a solucionar las largas colas que sufren los pasajeros en el control transfronterizo en el aeropuerto de Palma
FACUA Asturias exige al Principado que solucione los problemas de climatización del Hospital Valle del Nalón de Langreo
FACUA apoya la concentración contra el racismo y la xenofobia y en rechazo de los ataques fascistas de Torre Pacheco
FACUA Sevilla imparte una formación online sobre alimentación saludable
FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento de la capital una actuación urgente para acabar con los constantes cortes de luz en varias barriadas
FACUA pide a la Confederación Hidrográfica del Ebro que refuerce la limpieza y el mantenimiento de los cauces de los ríos de su cuenca
La bombona de butano baja un 5% hasta los 17,11 euros
El Ayuntamiento de Sevilla confirma la multa de 12.000 euros a Yelmo por impedir entrar con comida y bebida a sus salas
FACUA CV pide a la Generalitat Valenciana retomar el proyecto de vía rápida al hospital Vega Baja de Orihuela
Tras la reclamación de FACUA Extremadura, la Inmobiliaria Municipal de Badajoz implementa el registro electrónico
FACUA Andalucía ofrece un taller gratuito online sobre derechos de las personas electrodependientes
Limones (22,7%), peras conferencia (11,6%) y manzanas golden (9,6%), los alimentos básicos que más se han encarecido en julio
FACUA
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