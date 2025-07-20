FACUA informa

Boletín semanal número 873
20/07/2025

FIB 2025: FACUA recuerda que los usuarios tienen derecho al reembolso tras cancelar varios artistas sus actuaciones

FACUA Comunidad Valenciana insta a la Generalitat a garantizar una atención sanitaria adecuada durante el periodo veraniego

Pierde dos implantes dentales por un hueso en unas aceitunas deshuesadas: FACUA Euskadi logra que le indemnicen con 4.000 euros

FACUA Málaga denuncia que el Ayuntamiento ha introducido veladamente una subida de hasta 6 euros en la tarifa de taxi desde el aeropuerto

FACUA insta a solucionar las largas colas que sufren los pasajeros en el control transfronterizo en el aeropuerto de Palma

FACUA Asturias exige al Principado que solucione los problemas de climatización del Hospital Valle del Nalón de Langreo

FACUA apoya la concentración contra el racismo y la xenofobia y en rechazo de los ataques fascistas de Torre Pacheco

FACUA Sevilla imparte una formación online sobre alimentación saludable

FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento de la capital una actuación urgente para acabar con los constantes cortes de luz en varias barriadas

FACUA pide a la Confederación Hidrográfica del Ebro que refuerce la limpieza y el mantenimiento de los cauces de los ríos de su cuenca

La bombona de butano baja un 5% hasta los 17,11 euros

El Ayuntamiento de Sevilla confirma la multa de 12.000 euros a Yelmo por impedir entrar con comida y bebida a sus salas

FACUA CV pide a la Generalitat Valenciana retomar el proyecto de vía rápida al hospital Vega Baja de Orihuela

Tras la reclamación de FACUA Extremadura, la Inmobiliaria Municipal de Badajoz implementa el registro electrónico

FACUA Andalucía ofrece un taller gratuito online sobre derechos de las personas electrodependientes

Limones (22,7%), peras conferencia (11,6%) y manzanas golden (9,6%), los alimentos básicos que más se han encarecido en julio

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