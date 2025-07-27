FACUA informa

Boletín semanal número 874
27/07/2025

Alquila un apartamento en Airbnb y lo encuentra en pésimo estado: FACUA logra que le devuelvan 134 euros extra que pagó por alojarse en otro

Otra denuncia contra la OCU: publicita una empresa de kits fotovoltaicos a cambio de un 4% de comisión por cada venta

FACUA Extremadura exige al Ayuntamiento de Lobón garantizar el abastecimiento de agua potable en los hogares

FACUA Sevilla te informa sobre los derechos y obligaciones relacionados con la higiene y limpieza de la vía pública

Los afectados por el cambio de cartel y emplazamiento del Boombastic Costa del Sol pueden pedir el reembolso de las entradas

FACUA Euskadi denuncia la grave falta de especialistas de urología en Bidasoa

Andalucía detecta irregularidades en el etiquetado del 73% de los productos ibéricos analizados pero sólo impone 3.800 euros en multas

FACUA Córdoba denuncia el incumplimiento de las recomendaciones nutricionales en un centro de mayores de la Junta de Andalucía

FACUA Madrid exige responsabilidades a la Comunidad por el caos en el Metro de este lunes 21 de julio

FACUA recuerda a los afectados por la cancelación del Viva Jaén Fest que tienen derecho a reclamar los daños y perjuicios sufridos

FACUA denuncia el estado de abandono que sufre el Parque del Agua Luis Buñuel de Zaragoza

Alertan de la presencia de huevo y leche no incluidos en el etiquetado de pasteles de la marca Macimimí

FACUA denuncia al Barcelona Rock Fest por impedir el reacceso a los asistentes con entradas para un día

FACUA Córdoba insta al Ayuntamiento a garantizar todo el año taxis adaptados a personas con discapacidad en horario nocturno

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