FACUA informa
Boletín semanal número 874
27/07/2025
Alquila un apartamento en Airbnb y lo encuentra en pésimo estado: FACUA logra que le devuelvan 134 euros extra que pagó por alojarse en otro
Otra denuncia contra la OCU: publicita una empresa de kits fotovoltaicos a cambio de un 4% de comisión por cada venta
FACUA Extremadura exige al Ayuntamiento de Lobón garantizar el abastecimiento de agua potable en los hogares
FACUA Sevilla te informa sobre los derechos y obligaciones relacionados con la higiene y limpieza de la vía pública
Los afectados por el cambio de cartel y emplazamiento del Boombastic Costa del Sol pueden pedir el reembolso de las entradas
FACUA Euskadi denuncia la grave falta de especialistas de urología en Bidasoa
Andalucía detecta irregularidades en el etiquetado del 73% de los productos ibéricos analizados pero sólo impone 3.800 euros en multas
FACUA Córdoba denuncia el incumplimiento de las recomendaciones nutricionales en un centro de mayores de la Junta de Andalucía
FACUA Madrid exige responsabilidades a la Comunidad por el caos en el Metro de este lunes 21 de julio
FACUA recuerda a los afectados por la cancelación del Viva Jaén Fest que tienen derecho a reclamar los daños y perjuicios sufridos
FACUA denuncia el estado de abandono que sufre el Parque del Agua Luis Buñuel de Zaragoza
Alertan de la presencia de huevo y leche no incluidos en el etiquetado de pasteles de la marca Macimimí
FACUA denuncia al Barcelona Rock Fest por impedir el reacceso a los asistentes con entradas para un día
FACUA Córdoba insta al Ayuntamiento a garantizar todo el año taxis adaptados a personas con discapacidad en horario nocturno
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